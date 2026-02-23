Adrián Marcelo genera polémica tras muerte de El Mencho
El comediante Adrián Marcelo causó controversia con sus mensajes en redes sociales tras la muerte de Nemesio Oseguera, líder del CJNG.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El nombre deAdrián Marcelo volvió a convertirse en tendencia tras pronunciarse sobre el operativo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El domingo 22 de febrero, el comediante utilizó su cuenta en X para preguntar a sus seguidores si debía preocuparse por lo ocurrido con "El Mencho".
En su mensaje hizo referencia a la posible continuidad de la venta de droga en centros nocturnos y mencionó la cercanía del Mundial, lo que detonó una ola de comentarios.
Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una burla ante la muerte del capo; mientras otros señalaron que se trataba de su estilo de humor. Ante ello horas después, el mensaje fue eliminado, pero la conversación continuó.
Posteriormente, el regiomontano difundió otra publicación en la que afirmó que "vivir en México es apoyar al crimen organizado", al sostener que distintas actividades cotidianas tendrían vínculos indirectos con estructuras ilícitas.
"Votaste por un político en Michoacán? Comiste en un restaurante de mariscos en Mazatlán? Te subiste a un taxi en Cancún? Compraste una factura en Monterrey? Fumaste mota en CDMX? Sobornaste un tránsito en Guadalajara? Fuiste a un after a un lugar fuera de horario? Fuiste a Tulum? Fuiste al Palenque en Aguascalientes? Escuchas corridos tumbados? Fuiste a la Feria de León o Cd. Juárez? Felicidades, también apoyaste al CO", agregó.
Por último, incluyó una referencia a quienes, según su postura, buscan generar culpa por el consumo de sustancias "prohibidas", y remató asegurando que el país seguirá siendo un "narcopaís", con o sin la participación individual.
no te pierdas estas noticias
Adrián Marcelo genera polémica tras muerte de El Mencho
SLP
El Universal
El comediante Adrián Marcelo causó controversia con sus mensajes en redes sociales tras la muerte de Nemesio Oseguera, líder del CJNG.
Freddy Ortega presenta su libro autobiográfico
SLP
El Universal
Ortega relata momentos difíciles y personales en su libro presentado en Ciudad de México.
¿Qué es el "Hobby Dogging", nueva tendencia en redes?
SLP
El Universal
En redes sociales, Hobby Dogging gana atención como una actividad con impacto en el bienestar mental.