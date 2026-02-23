Adrián Marcelo genera polémica tras muerte de El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El nombre de

volvió a convertirse en tendencia tras pronunciarse sobre el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en el que fue abatido, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.El, elutilizó supara preguntar a sus seguidores si debía preocuparse por lo ocurrido con "El Mencho".En su mensaje hizo referencia a la posible continuidad de laeny mencionó la, lo que detonó una ola de comentarios.Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como unaante la muerte del capo; mientras otros señalaron que se trataba de su. Ante ello horas después, el mensaje fue eliminado, pero la conversación continuó.Posteriormente, eldifundió otra publicación en la que afirmó que "es", al sostener que distintas actividades cotidianas tendrían vínculos indirectos con estructuras ilícitas.en Michoacán?de mariscos en Mazatlán? Te subiste a un taxi en Cancún? Compraste una factura en Monterrey? Fumaste mota en CDMX? Sobornaste un tránsito en Guadalajara?a un lugar fuera de horario? Fuiste a Tulum? Fuiste al Palenque en Aguascalientes? Escuchas corridos tumbados? Fuiste a la Feria de León o Cd. Juárez? Felicidades, también apoyaste al CO", agregó.Por último, incluyó una referencia a quienes, según su postura, buscan generar culpa por el consumo de sustancias "prohibidas", y remató asegurando que el país seguirá siendo un "", con o sin la participación individual.