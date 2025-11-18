logo pulso
Adrián Marcelo, hospitalizado en circunstancias misteriosas

El comediante publica foto con bata y suero; preocupación crece ante la falta de detalles sobre su estado de salud

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 08:21 a.m.
A
Adrián Marcelo, hospitalizado en circunstancias misteriosas

El creador de contenido Adrián Marcelo sorprendió a sus seguidores durante la mañana de este viernes al publicar una fotografía en Instagram donde aparece con bata médica, recostado en una cama de hospital y conectado a un suero.

La imagen, acompañada únicamente por la frase "vida de comediante", generó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes no tardaron en especular sobre lo que pudo haber ocurrido y enviarle mensajes de pronta recuperación.

¿Qué provocó la preocupación de sus seguidores?

La primera imagen que publicó Adrián Marcelo mostraba un escenario poco habitual para sus fans: él en una cama de hospital, conectado a suero y sin mayor contexto. La ausencia de información generó inquietud inmediata y abrió paso a rumores y preguntas que permanecen sin respuesta.

¿Qué dijeron los usuarios tras la publicación del comediante?

Una seguidora del creador, identificada como @Mariela19, compartió la fotografía en su cuenta de X junto con un mensaje de apoyo en el que le pidió "bajarle un poquito" al ritmo de trabajo y priorizar su salud. El propio Adrián Marcelo retuiteó el post, respondiendo únicamente con dos emojis de agradecimiento y cariño, gesto que sus seguidores interpretaron como señal de que estaba consciente del revuelo causado.

La publicación de la fan rápidamente ganó visibilidad y se volvió viral, acumulando decenas de comentarios de personas que expresaron preocupación y buenos deseos. Entre ellos, varios insistieron en que el youtuber debe atender su bienestar físico para evitar complicaciones.

A pesar de la ola de mensajes, Adrián Marcelo no ha detallado públicamente qué le ocurrió, si fue una revisión médica, un malestar repentino o una situación más seria. Por ahora, lo único confirmado es que ya se encuentra en casa y activo en redes sociales, aunque sin dar más pistas.

La incertidumbre continúa, pero sus seguidores mantienen el ánimo positivo y esperan que el comediante comparta más información cuando se sienta listo para hacerlo.

