“KATY LA ORUGA” REVIVE
Esta es la historia de una película, “Katy la oruga”, que cuatro décadas después de su lanzamiento oficial en cine, volverá por algunos días a presentarse en pantalla grande.
Se trata de un largometraje animado en 2D que, estrenado en 1984, sigue a una pequeña oruga que emprende un viaje, con amigos y obstáculos, para encontrarse a sí misma y saber qué va a ser de su vida.
Su exhibición se hará a través de Animasivo, encuentro de animación independiente, que la ha programado para el próximo sábado en la Casa del Cine y un día después, en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Chapultepec.
¿Alguien se acuerda de ella? Lo más seguro es que no o apenas y hayan oído hablar de ella como leyenda, sin descartar el haber encontrado algunas imágenes por casualidad.
Fue en 1979 cuando el mexicano Fernando Ruiz, conocido por la animación “Los tres reyes magos” que aún se exhibe en la primera semana de enero, comenzó la realización de un proyecto bajo el título “La oruga Pepina”, personaje que había tenido éxito en el radio.
