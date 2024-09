Adrián Marcelo y sus primeras indirectas a "La casa de los famosos"

A 20 días de que Adrián Marcelo saliera de "La casa de los famoso", el regiomontano realizó una primera publicación relacionada con el reality, al publicar una fotografía del juego de mesa del programa, post que ha llamado mucho la atención pues, a pesar de caracterizarse por hablar siempre de frente, hasta el momento se ha reservado de hacer algún comentario alusivo a su experiencia como exhabitante.

Mientras que en "LCDLF" se daba a conocer al noveno y último eliminado, Adrián Marcelo anunciaba su regreso, pues cabe destacar que, antes de que ingresara a la casa, se dedicaba a nutrir el contenido de sus redes sociales con dinámicas con transeúntes que llevaba a cabo en las calles de su natal Nuevo León.

Además, compartió una fotografía que circula en redes del juego de mesa de "LCDLF", en que la caja anuncia que puedes visitar la casa, nominar, llevar a cabo estrategias y, por supuesto, causar conflictos.

Esta última frase fue precisamente la que Adrián Marcelo replicó, agregándola entrecomillas a la descripción de su publicación y, más abajo, agregó la frase "me interesa", haciendo alusión a que se desenvuelve bien a la hora de confrontar o desatar la polémica.

Sin embargo, este se trataría del primer guiño que realizaría con relación a su paso por el reality de Televisa, pues desde que pidió salir de la competencia, ha guardado completo silencio, del mismo modo que lo ha hecho Televisa y también sus compañeras y compañeros que siguen dentro del reality, por lo que se cree que fueron advertidos por la producción para que evitaran mencionarlo.

El post del regiomontano tiene lugar luego de que se dieran a conocer la serie de cancelaciones que ha atravesado, pues ya son más de cuatro espectáculos, que tenía programados en distintas partes de la República Mexicana, que ya no se realizarán, esto debido a la polémica de violencia en que se ha visto envuelto.

A diferencia del hermetismo que ha guardado desde su salida del reality, en el caso de las cancelaciones de su show, Marcelo sí se ha pronunciado asegurando que lo tienen despreocupado, debido a que la pérdida de un espectáculo no merma su carrera, que está fundamentad en el número de seguidores que tiene a través de sus redes.