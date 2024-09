La discusión entre Cynthia Urías y hermano de Adrián Marcelo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Anoche, los pleitos no se limitaron a tener lugar dentro de "La casa de los famosos", pues también los hubo afuera, cuando el hermano de Adrián Marcelo, Ricardo Moreno, interrumpió a Cynthia Urías para defender al conductor, quien aseguró que nunca ha recurrido a la violencia de género, como parte de su estrategia dentro del reality, ¿cómo reaccionó ella?

Este domingo 1 de septiembre se llevó a cabo la séptima gala de eliminación del reality, la que generó mucha polémica, sobre todo, luego de que Gala Montes y Arath de la Torre se posicionarán detrás de Adrián Marcelo, uno de los cuatro participantes que estuvo en peligro de salir.

Cuando Gala le explicó sus motivos de posicionamiento, relacionados a las tendencias machistas y misóginas del regio, Marcelo no sólo lo negó, sino que se rió de las palabras de su compañera.

Esto generó que, durante el show en vivo, René Franco y Cynthia Urías, que presiden el panel de comentaristas del programa, diera a conocer su postura sobre lo que acaba de suceder.

Franco aseguró que Marcelo habría salido avante del posicionamiento, pues supo responder a los señalamientos que se le hicieron, postura que sorprendió a Urías, quien dijo que sus argumentos no habían sido creíbles.

Este comentario fue el que causó la reacción del hermano de Adrián Marcelo, Ricardo, que acudió a la gala, por primera vez, para apoyar al conductor.

Sin que Cynthia terminara de hablar, Ricardo pidió la palabra, alzando la mano, y diciendo las frases: "yo sí lo creo, yo lo conozco".

Al tener la palabra, muy molesto, Ricardo se dirigió a los panelistas, sobre todo, a Cynthia, argumentado que su opinión tenía mucha mayor validez, debido a que él conocía de toda la vida a Marcelo.

"Discúlpame pero yo lo conozco, no sólo le creo, tengo muchísimo más contexto que todos ustedes juntos, fue mi rommie por la mitad de mi vida, mucho más... y me perdonas pero cada uno está usando sus herramientas, ¿verdad?, Gala, en mi opinión, está usando la bandera (del feminismo), me disculpas, pero yo no sólo se la creo, si no que pongo las manos en el fuego", expresó.

A continuación, el hermano de Adrián aseguró que, en ninguno de los 44 días que lleva dentro de la casa, el conductor ha tenido un acto que pueda ser considerado como violencia de género.

"Adrián no tiene una sola polémica de violencia con alguien, sino dime tú, algún momento donde haya llegado a sobrepasarse; cuando tuvieron la discusión que tuvieron (Gala y Adrián), me perdonas, pero estaban los dos atacando, ¿sí?, no veo yo dónde está la violencia de género, si tú ves palabra por palabra ese momento, quiero que me digas dónde está la violencia de género, ¿en qué momento se utiliza el género para atacarla?", expresa.

A lo que Urías contesta contundente:

"Sólo te voy a decir... ´interesante punto de vista´".

"Igualmente", contestó él.

Cabe destacar que esta frase fue expresada, por primera vez, por Mario Bezares y, a raíz de las reacciones que generó en sus compañeras, Gala Montes comenzó a usarla, viralizándose fuera de "LCDLF".