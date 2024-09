Stephen King y las películas basadas en su obra

Stephen King, uno de los más prolíficos escritores de terror y horror está de plácemes y el público lo agradece. Todo mundo sabe de la existencia de cintas como "It", pero hay otras más que han nutrido su carrera, de las cuales te decimos algunas y dónde verlas

"CUENTA CONMIGO"

No hay sustos, pero sí misterio. Carece de eventos paranormales, pero está rico de esa amistad de adolescentes que todos han experimentado. El hallazgo de un cadáver hace que un grupo de amigos decidan enfrentar una aventura que no precisamente los llevará a donde quieran. La cereza del pastel fue haber elegido "Stand by me" de Ben E. King como su tema central y que aún ahora, al escucharla, trasladan al público al pueblo ficticio de Castle Rock, donde se desarrolla la historia.

Dónde ver: Netflix

"MISERIA"

James Caan y Kathy Bates, el "Sony" de "El Padrino" y la "Inhundible Molly Brown" de "Titanic", respectivamente, protagonizan este thriller en el que un escritor es secuestrado por una fan, quien en su locura al tenerlo cerca le hace pasar por cualquier dolor pensado. En México se montó hace casi una década una versión teatral con Damián Alcázar.

Dónde ver: Prime Video

"LA NIEBLA" (serie)

Los habitantes de un pequeño poblado de pronto se ven inmersos en una peculiar neblina que los vuelve locos. Nadie está a salvo de ello, ni siquiera los bebés, además de que puede haber alguien más que los está vigilando.

Dónde ver: Neflix

"MILAGROS INESPERADOS"

Un ratoncito de prisión es uno de los personajes principales del filme que llevó a Tom Hanks, en el papel de carcelero, y Michael Clarke Duncan, en el de prisionero, al imaginario colectivo desde la década de los noventas. Una acusación injusta, un hombre que salva vidas y, por supuesto, otro cruel y sanguinario, son en el eje del filme.

Dónde ver: Prime Video

"CHRISTINE"

¿Cómo es matar algo que no está vivo? Es quizá una de las frases de mercadotecnia más atrayente en la década de los 80 y fue utilizada para esta historia en la que un auto maldito transforma la vida de su dueño. John Carpenter, el mismo de "Halloween" se puso detrás de la cámara para contar la historia.

Dónde ver: Netflix

"CEMENTERIO DE MASCOTAS" (versión 1989)

Desde el título lo dice todo. La idea surgió luego de que una mascota de la familia de King falleció y el escritor se imaginó lo que viviría una familia si un animal regresara de la muerte. Lo curioso de esta entrega es que el propio King tiene un cameo, que pocos llegan a ubicar.

Dónde ver: Prime Video

"LOS CHICOS DEL MAIZ" (versión 1984)

Un pueblo sin adultos. Y eso, porque los niños decidieron asesinarlos luego de que errores de sus padres desembocaron en una mala cosecha, poniendo en riesgo su futuro. ¿Quién se animaría a llegar a un lugar así?

Dónde ver: ViX