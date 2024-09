Flor Amargo, multada por tocar en calles de Madrid

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Flor Amargo se llevó un gran susto cuando llegó la policía a detener su show musical en el centro de Madrid, España. La cantante mexicana estaba tocando su teclado en plaza Mayor cuando la policía llegó, le pidió que se retirara y finalmente la multó, aunque sabía que esto podía pasar, corrió el riesgo y lamentó que tocar en la calle sea visto como un delito.

A través de redes, Flor contó cómo ocurrieron las cosas, y una vez superada la molestia y frustración que le causó que no le permitieran tocar en ese lugar, tomó la situación con humor, y hasta dijo que enmarcaría la multa, pues es un recordatorio de debe seguir luchando para que el arte no sea considerado algo malo o delictivo.

Flor Amargo, quien en México también ha vivido detenciones por tocar en ciertos lugares públicos, aplaudió el que siempre habrá alguien a quién iluminar con la música, un incentivo para que continúe intentando tocar en las calles.

Admitió que a pesar de que sintió miedo cuando llegaron los policías, pues pensó que se llevarían sus instrumentos, se conmovió cuando uno de los policías le dijo: "lo siento porque lo hacías muy bien".

En ese momento, recordó, no pudo evitar llorar, pues fue una mezcla de sentimientos.

"Dije, tengo que vivirlo, se reunió un montón de gente, me estaban escuchando, llegó la policía de la nada y fue como 'wow', y no sé, no me puedo detener, no puedo dejar de tocar, es mi vida. No me puedo detener porque se que soy un instrumento muy poderoso", relató.

A pesar del mal momento, Flor Amargo no está dispuesta a detenerse; asegura que vale la pena seguirlo intentando, quiere que llegue el día en que el arte en la calle no sea un delito.

"No me voy a detener quiero que el arte en la calle no sea un delito, que los músicos puedan seguir tocando; pero hay una cosa que nadie puede quitarnos, es la fe de seguir adelante, de no rendirse, aunque se cierren las puertas", explicó entre lágrimas y con la multa en la mano.

Aunque la artista recibió mucho apoyo de sus fans, algunos criticaron que viole las reglas de otros países.

"Si sabías que pasaría lo hiciste bajo tu riesgo y aun así lloras, creo como turistas tenemos que respetar las leyes de cada país, no en todo aceptan lo que uno hace en su país, es triste porque es sólo música , pero como dije antes no en todo lo aceptan y toca respetar". "Muy bonito y muy soñador todo lo que dices. Sin embargo, tienes que entender que en otros países hay leyes y reglas, los músicos de la calle necesitan tramitar un permiso para tocar en la calle, especialmente en España: te guste o no. Genial, estás de paso y quizá no lo sepas y te dio flojera leer en Internet, pero es así y es la normativa para mantener el orden porque quizá sabrás que aglomerar gente y tener música alta en la calle o de vecinos, en Europa, es incómodo para los vecinos y hay que respetar el espacio y silencio de los demás", se lee entre los comentarios.