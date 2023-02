Adrián Uribe y Consuelo Duval mienten: activista de la etnia Seri

HERMOSILLO, Son., febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Molesta por la forma en que Adrián Uribe y Consuelo Duval se expresaron de la etnia Seri, la activista Zara Monrroy dijo que los actores mienten, incluso, la producción "Infelices para Siempre" aún debe dinero a los lancheros que no salieron a trabajar para ayudarles.

La embajadora cultural Comca'ac o Seri, cantautora, poeta, danzante, traductora y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, arremetió contra los actores porque "no nos hacen publicidad, sino mala publicidad a nuestra cultura, a nuestro estado".

"Lo que andan diciendo estos señores @AdrianUribe y @ConsueloDuval sobre qué nosotros los seris hincamos al productor @JorgeAragon y todo eso es mentira como yo soy testigo de ello y fui una de las personas que fue a sacarlos por invasión a nuestra isla del tiburón". "Ya que ellos se fueron de bahía kino en un karamaran a la isla, cuando yo llegué a mi pueblo, ellos ya estaban grabando en nuestra isla con camarotas y Licea gigantes, quien su sano juicio invade una zona así, es obvio que necesitas permiso, después de todo lo que yo les expuse. Hicieron todo lo contrario", expresó.

"Antes de que ingresaran a mi pueblo, parte de la producción llegaron y fui para coordinar esa visita y las próximas, pero después nunca me dijeron nada y estuve pregunte y pregunte para que no pasara este tipo de cosas, entonces lo que hacen está mal".

"Ahora resulta que hincaron al señor Jorge, el productor, si fueron prácticamente invadir nuestra isla, una zona sagrada, tuvimos que ir a sacarlos y porque teníamos un trato de palabras para trabajar con ellos, se quedaron 12 lanchas sin trabajar ese día para ayudar a la producción", explicó. Agregó además que la reserva indígena tiene sus usos y costumbres, "somos personas humildes y de gran corazón, cada visita coordinamos para que no tengan problema, tampoco no querían pagar la entrada, ni apoyar a los lancheros. Quizá por eso se fueron por otro camino, pero fuimos a decirles y deben aún".

A pesar de ello, Zara Monroy recriminó que hubieran utilizado el material filmado en la Isla del Tiburón. "Y aún así utilizaron la escena de la isla, hay personas seris en su película lo que hace que esté algo interesante, creo que tampoco nos llama la atención, ni tampoco estamos contentos por ello", aseveró.



Actores recibieron respuesta a sus declaraciones

Días atrás, a propósito de promocionar la película filmada en 2019, los actores Adrián Uribe y Consuelo Duval revelaron en el programa "La Cotorrisa" que el rodaje no fue nada fácil y sufrieron varios sustos. Aseguraron que pagaron "piso" a criminales y fueron encañonados por indígenas seris; "como zona de guerra", expresaron.

En la entrevista para promocionar la cinta rodada en Puerto Peñasco, San Carlos, la Isla del Tiburón y el desierto de Sonora, detallaron que "esta película tiene acción pero tuvo más acción detrás de cámaras".

Fue la actriz Consuelo Duval quien inició contando los sustos y las peripecias que afrontaron para grabar la película, al referir lo que es ocurrió en la reserva indígena seri. "Donde tú invadas a los seris te cuesta la vida", expresó, secundada por el actor Adrián Uribe al mencionar que el susto mayor fue para el productor Jorge Aragón.

De repente llegan, el jefe de gobierno de los seris, y traen su arma grande y toda la cosa, luego le dicen "haber, vengase para acá, ¿a quién le pidió permiso?, hínquese". Se portaron muy bien, la verdad, porque sigo vivo, fui diabético a partir de entonces, comentó en broma el actor.