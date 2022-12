Aerosmith cancela conciertos por la salud de Steven Tyler

A-AA+

Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, sufre una crisis de salud que ha llevado a la agrupación estadounidense a cancelar dos conciertos, el más reciente el que ofrecería ayer en Las Vegas.

El cantante de 74 años está incapacitado para actuar sobre el escenario, así lo comunicó hace unos días la banda a través de sus redes sociales, y aunque no detalló las causas del malestar de Tyler, en mayo, Aerosmith anunció la cancelación del inicio de su residencia musical en Las Vegas a causa de una recaída de Steven en su adicción a las drogas.

"Con gran decepción nos vemos obligados a cancelar el show de esta noche en Las Vegas debido a que Steven se siente mal e incapaz de actuar. Se espera que se recupere completamente para el show del lunes por la noche de Las Vegas. Nos disculpamos sinceramente por el aviso de último minuto. Las entradas compradas a través de Ticketmaster.com serán reembolsadas automáticamente. Todos los demás reembolsos estarán disponibles en el punto de compra".

Aunque la agrupación pensó que para este lunes su vocalista ya se iba a encontrar mejor, nuevamente, a través de un comunicado, canceló su presentación porque por recomendación médica, Steven debía descansar.

"Desafortunadamente el show de mañana, lunes 5 de diciembre, en Las Vegas tiene que ser cancelado. Steven Tyler dijo 'por consejo de mi médico, me estoy tomando más tiempo para descansar'... No hay lugar donde preferiríamos estar que en el escenario rodeados de los mejores fans del mundo. Nos disculpamos sinceramente", se lee.

Aunque muchos fans le escribieron mensajes de ánimo y buenos deseos a Steven Tyler, otros reclamaron que de nueva cuenta "les quedó mal", por lo que lo invitaron a retirarse para poder atender sus problemas de adicciones, pues aunque les regresen el dinero del boleto, es una pérdida para los que venían de fuera para disfrutar del show.

"Como todos saben, nuestro querido hermano Steven ha trabajado en estar sobrio durante muchos años", subrayaba el inicio del comunicado colgado en redes por la banda, que achacaba la recaída de su vocalista a una reciente cirugía en un pie a la que se sometió para poder enfrentarse a estos próximos conciertos.

En el mismo mensaje, se indicaba que Tyler había decidido entrar "voluntariamente" en un programa de rehabilitación para concentrarse "en su salud y en su recuperación".

Ya el pasado mes de febrero Aerosmith suspendió su gira europea, que iba a realizar entre los próximos meses de junio y julio de 2022, y en la que estaba previsto que tocara en el Wanda Metropolitano de Madrid.

Entonces se explicó que la decisión se tomaba debido a que la situación sanitaria no mejoraba y a "la dificultad que supone para los viajes, con cambios y restricciones", con "la salud y la seguridad de los fans" como su prioridad.