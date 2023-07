Ahora Polly Pocket en live action

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El mundo cinematográfico está apostando por llevar a la pantalla grande las adaptaciones en live action de las muñecas más famosas del mundo, una de éstas fue Barbie, pero ahora todo apunta que Polly Pocket tendrá su lugar en la pantalla grande.

Tal como fue el caso de Barbie, que es un rotundo éxito en las taquillas de distintos países. Sin saber a ciencia cierta de qué se trataría, la historia de la muñeca dio un contundente mensaje a los espectadores.

A pesar de las críticas y controversias que generó la película de Barbie, ahora Mattel apostará nuevamente por un filme que tocará la infancia de aquellas generaciones de los noventas: Polly Pocket.

Aunque hasta este miércoles no hay muchos detalles, se sabe que la película estará dirigida por Lena Dunham, quien es directora y actriz estadounidense, famosa por ser la creadora y protagonista de la serie "Girls".

Además, un artículo de la revista Marie Claire detalla que Lily Collins será la protagonista y productora del proyecto para Mattel Films.

Incluso la misma actriz que logró fama mundial por la serie "Emily in Paris", publicó en su cuenta de Instagram un par de fotografías con la siguiente descripción:

"¡Cuando era una niña estaba obsesionada con Polly Pockets, es un verdadero sueño hecho realidad anunciar este proyecto! Me estoy asociando con el equipo más inspirador (Robbie Brenner, Mattel y MGM Studios) para reintroducir a Polly al mundo de una manera divertida y moderna... Trayendo estos pequeños juguetes a la gran pantalla. ¡Realmente tan emocionada de fungir como productora y como la misma Polly! No puedo esperar a zambullirme en este mundo pastel", escribió.

Todavía no hay una fecha de estreno; no obstante, Mattel revivirá, con esta nueva adaptación, los recuerdos en los que la pequeña muñeca causó sensación en varias generaciones.