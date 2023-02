Aislinn Derbez perdió un bebé mientras estuvo con Ochmann

A-AA+

Una de las facetas de su vida que más disfruta Aislinn Derbez es la de ser madre, constantemente comparte en redes sociales los momentos más bonitos que vive al lado de su hija Kailani, producto del matrimonio que tuvo con Mauricio Ochmann y de quien se separó en marzo del 2020.

Lo que nunca había contado es que además de la pequeña, tuvo un segundo embarazo que lamentablemente perdió a las pocas semanas de haberse enterado.

Como pocas veces, Aislinn abrió su corazón y durante un episodio del podcast "La Magia del Caos", habló del duro golpe que significó para ella la pérdida de su bebé, incluso que llegó a pensar que algo estaba mal con su cuerpo.

Aislinn explicó que descubrió que estaba embarazada al poco tiempo de haber tenido a su hija y confesó que, hasta ahora, no había hablado del tema, pues era sumamente doloroso para ella: "Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. Es la primera vez que lo digo en este podcast, a mí también me pasó vivirlo como a muchísimas mujeres; perdemos bebés en la primera etapa del embarazo, incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen, y de verdad es de los temas que más tabú son", dijo.

La hija de Eugenio Derbez reveló que sufrió un aborto antes de siquiera llegar al primer trimestre de su embarazo; sin embargo, la ilusión de la llegada de un nuevo bebé ya había inundado su vida: "A mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, no pasó mucho tiempo y pasó esta situación y también fue doloroso; fue como que te haces una ilusión por poquitito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como 'ya, no sucedió'", agregó.

En esta charla, Aislinn estuvo acompañada de la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien, a punto de recibir a su primera hija, también rompió el silencio sobre el difícil camino que tuvo que recorrer para convertirse en madre.