Pedro Infante, "inmortal" en streaming

Pedro Infante

cargó orgulloso con todos los motes que le dieron la fama y sus películas: fue "El Inocente", "Tizoc", "El mil amores", "El enamorado", "La oveja negra", "El seminarista" y, por supuesto, 2Pepe el Toro", pero el streaming está refrendando el sobrenombre que se ganó desde su fallecimiento, hace 66 años: "El inmortal".Su nombre, sus dramas y sus hazañas habían mantenido vigencia en televisión, donde varias generaciones que no nacieron en la época dorada del cine nacional lo conocieron y lloraron con "Nosotros los pobres" y "Ustedes los ricos"; hoy lo lloran y lo idolatran desde el ciberespacio, un lugar que el mismo ídolo de Guamúchil no conoció y, sin embargo, le dio valor a su legado cinematográfico.tuvo una carrera corta, duró 18 años, tiempo en el que realizó 61 películas en las que trabajó con los mejores directores de la época, como Ismael Rodríguez, Miguel Zacarías o Emilio "El Indio" Fernández, y compartió cuadro con las estrellas del momento, incluidos Jorge Negrete y María Félix. Murió a los 39 años en un accidente aéreo.Actualmente el trabajo depuede encontrarse en cinco plataformas digitales: Claro Video, ViX, Tubi, Amazon Prime y Apple TV, sin contar que en YouTube hay canales que han subido películas completas del actor.Lupita Infante, hija del actor, explica que esta incursión en la era digital poco ha tenido que ver con su tarea personal de difundir el legado de su padre, ya que no es dueña de los derechos."Esto no me sorprende -el interés de las plataformas por sus películas-, mi papá se ha echado a la bolsa a la gente después de 66 años de muerto, con el caminar la tecnología; para mí es impactante lo que ha brincado su legado".De las 61 cintas que filmó, sólo de las 10 últimas fue productor, junto a Antonio Matouk, lo que le confirió derechos sobre éstas, pero Lupita asegura que, cuando murió su papá, Matouk fue al juzgado y se robó el expediente en el que constaba que Infante era coproductor con él."No hubo quién peleara esta herencia hasta que yo crecí. De las películas nos pagan regalías por medio de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes), cada uno de mis hermanos tenemos una credencial que dice ´beneficiario de´, pero no es un dineral como se piensa".Hoy, agrega la heredera, sólo quedan en poder de Producciones Matouk S.A. cuatro títulos: "Los Gavilanes", "El inocente", "Pablo y Carolina" y "Tizoc".tuvo 20 productores diferentes, los dueños de esas películas son ellos, por eso yo no puedo registrar ninguna. Las películas de mi papá se las compró el señor Carlos Slim a Ismael Rodríguez, por eso ya no las pasa Televisa, que antes se las rentaba el productor", dice Lupita.Según un reportaje realizado por Aristegui Noticias en 2016, el empresario mexicano adquirió los derechos de transmisión de varias películas de la época de oro del cine mexicano, entre ellas parte del trabajo de Ismael Rodríguez, por lo cual pagó 35 millones 420 mil dólares a sus herederos.La migración de televisión a streaming no supuso actualización o renovación de contratos de pago de regalías, de acuerdo con Lupita Infante, sino que la ANDI sigue cobrando con los documentos ya existentes, porque este derecho dura 100 años para los herederos de los artistas y es irrenunciable. De estos 100 años han transcurrido 66.Una marca registradaLupita entonces no tiene injerencia en la transmisión de las películas que su padre realizó, pero como dueña de la marca, que le pertenece desde hace más de 30 años, sí tiene campo para prolongar en su padre el mote de "inmortal".Lupita comenta que trabaja en varios proyectos para mantener viva la memoria del ídolo, entre ellos uno para streaming: la bioserie "Se llamaba", protagonizada por Mario Morán y Ana Claudia Talancón."Se acaba de hacer en TelevisaUnivisión la serie de mi papá y también para el año próximo viene algo hermoso en la Cineteca Nacional. Me da mucha alegría ver que él va para arriba".