Al Pacino puso en duda su paternidad y se hizo prueba de ADN

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles se dio a conocer una noticia que impactó mundialmente; "Al Pacino se convertirá en padre a sus 83 años", sin embargo, parece que él más sorprendido fue el propio actor pues, una fuente internacional, publicó una historia en la que se asegura que, al enterarse del embarazo de Noor Alfallah su pareja, el famoso puso en duda su paternidad, a tal grado que le pidió una prueba de ADN que acabara con todas las dudas que tenía acerca de su paternidad.

Si no bastase con el trascendido que, desde hace unas semanas causó revuelo, en el que se informada que Robert De Niro había recibido a su sexto hijo, la pequeña Gia Virginia, a sus 79 años, la noticia de que Al Pacino, famoso por sus emblemáticas apariciones en cintas como "Scarface" y "El padrino", está en la espera de su cuarto hijo dejó boquiabiertos a propios y ajenos, no sólo por la edad tan avanzada del actor, sino porque fue concebido con una mujer 54 años menor que él.

Nos referimos a Noor Alfallah, de 29 años, una joven que -según "Page Six"- siempre ha estado involucrada en la industria del cine ya que, además de forjarse en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, es vicepresidenta de Lynda Obst Productions, casa productora donde se han realizado cintas como "Interestelar". En la actualidad, la joven se encuentra en una etapa muy avanzada de embarazo, pues ya está en el octavo mes.

Y aunque Alfallah y Pacino han sostenido un noviazgo, relativamente duradera, pues desde la pandemia comenzaron su relación, que hicieron oficial en redes sociales en abril pasado, como relató una fuente cercana a la pareja para "Page Six", el actor no habría tenido conocimiento del embarazo de su pareja sino hasta hace dos meses, cuando Noor estaba en la vigésima cuarta semana de gestación, es decir, en el sexto mes; noticia que de acuerdo con "TMZ" dejó "shockeado" a Al.

Esto debido a que Al tiene una condición de salud, relacionada con su edad, que le impide tener hijos, por lo que dicen que, al enterarse de la noticia, el actor dudó de su paternidad por lo que, sin importar la relación de años que sostienen, solicitó a Noor que se sometiera a una prueba de ADN que constatará que en el hijo que espera corre la sangre Pacino.

En efecto -prosigue la historia publicada en el sitio de noticias estadounidense- Noor accedió a dicha petición, pues de esta manera se comprobó que, en efecto, el bebé que espera, del cual no han revelado el sexo, se trata de un "baby Pacino", lo que no apaciguó el desconcierto del actor quien ya no tenía dentro de sus planes agrandar a la familia.

Cabe recordar que Pacino se convirtió en padre por primera vez cuando tenía 50 años, al recibir a su primogénita Julia, de 33 años, a quien tuvo a lado de la actriz Jan Tarrant y, 11 años más tarde, dio la bienvenida a los mellizos Olivia y Anton, de 22 años, producto de su relación con la también actriz Beverly D' Angelo.