Alan Estrada responde a Lilly Téllez sobre lenguaje inclusivo

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- En pleno festejo en México del Día Internacional del Orgullo LGBT+, el pasado sábado, Lilly Téllez envió un mensaje a las personas que apoyan el uso del lenguaje inclusivo. El comentario de la senadora despertó la inconformidad de diversas figuras, entre ellas, Alan Estrada.

Alan Estrada, quien hace días acaparó las redes sociales por su experiencia en la expedición al Titanic, aprovechó el alcance que posee en Twitter para responder a Téllez. Y es que la política aseguró que "no se dice todes, se dice todos".

El tuit causó revuelo, sobre todo al ser realizado en plena marcha del orgullo LBGT+, un grupo que ha apelado por la inclusión y al no borrado de las identidades sexogenéricas en el lenguaje y muchos sectores más.

El actor e influencer lanzó un contundente mensaje a Téllez, quien en más de una ocasión ha dejado entrever su afinidad con la derecha política caracterizada por una inclinación conservadora de la moral.

Por medio de Twitter, Estrada comparó el posicionamiento de la senadora con la ideología del expresidente Donald Trump. "La 'derecha' en México piensa que siendo Trump va a ganar relevancia", escribió.

Y añadió "No se dan cuenta que los problemas de México son otros, la gente necesita sentirse segura antes de preocuparse por cómo los demás deciden usar su lenguaje para la inclusión. Ya perdiste Lilly".

La "derecha" en México piensa que siendo Trump va a ganar relevancia. No se dan cuenta que los problemas de México son otros, la gente necesita sentirse segura antes de preocuparse por cómo los demás deciden usar su lenguaje para inclusión. Ya perdiste Lilly. https://t.co/tGt6yPjYFq — Alan Estrada (@alan_estrada) June 25, 2023

Ante las polémicas declaraciones, Alan Estrada se pronunció a favor del uso del lenguaje inclusivo y de la realización de marchas con motivo del Pride. "Nadie te obliga a ir ni a verla. Las manifestaciones sociales siempre han sido disruptivas. No se trata de su apoyo eso o no, es su derecho a manifestarse de esa forma", respondió a un usuario.El actor pidió a su comunidad respetar a quienes decidan utilizar este tipo de lenguaje y a detener los ataques de homofobia contra la comunidad. A través de un video, compartió su experiencia en la marcha.