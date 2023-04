Alejandra Guzmán busca reconciliación con Frida Sofía

A-AA+

Durante una entrevista en el show "En casa con Telemundo", la cantante mexicana Alejandra Guzmán anunció que está en plena producción de un nuevo tema musical que hablará de sus sentimientos por su hija Frida Sofía, de quien se encuentra distanciada: "Voy a sacar una canción que ya estoy produciendo, es una balada muy bonita", relató, y también explicó que se trata de un tema difícil de interpretar para ella por el contenido de la letra, "muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido", reveló.

Del mismo modo, la intérprete de "Yo te esperaba" dio su opinión acerca del poder terapéutico de la música para ella. "Creo que la música es la mejor manera de poder expresar lo que no he dicho con palabras".

La cantante anunció que el nombre del tema musical es "En los milagros", y añadió que ella no pierde la esperanza de reencontrarse con su hija y hacer las paces.

Además, se refirió al cariño que siente por Frida Sofía, con la que se encuentra distanciada, "eso no va a cambiar, soy su madre".

Aunado a esto confesó que está trabajando todos estos temas junto a su terapeuta.