Alejandra Guzmán hace pausa y rinde homenaje a Silvia Pinal

Aún con el dolor por la pérdida de su madre, Silvia Pinal, quien falleció a finales de noviembre, Alejandra Guzmán ha decidido seguir adelante, enfocándose en las enseñanzas que la diva del Cine de Oro le dejó. Poco después del deceso, ofreció un concierto en Mérida, Yucatán, donde el público coreó el nombre de la actriz de "Viridiana" en homenaje. Desde entonces, la cantante ha continuado con su gira, a la par de enfrentar los retos familiares.

La dinastía Pinal también se reunió recientemente para la apertura del testamento de la famosa actriz, en medio de especulaciones y señalamientos. Ahora, en vísperas de las festividades navideñas, Alejandra decidió tomar un descanso viajando a un destino paradisiaco, donde ha recordado a su madre.

En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en medio del océano, con el sol reflejándose en el agua. La cantante expresó simplemente: "Te siento...", una frase que muchos interpretaron como un mensaje dedicado a Doña Silvia. Entre las reacciones destacó la de Stephanie Salas, quien comentó un corazón en el post.

La relación entre la "Reina de corazones" y su progenitora fue muy cercana. Pinal la describió en varias ocasiones como rebelde, pero también como una hija insuperable, a quien calificó como "la hija Non plus ultra", que significa "la que no tiene comparación".

"Alejandra es una linda alegría", comentó la actriz en una entrevista con Despierta América.

En su proceso de duelo, "La Guzmán" admitió que haber dejado la casa de su madre a temprana edad le ha ayudado a lidiar mejor con la pérdida. "No es fácil, porque te dicen que el show debe continuar y sí, pero eso es lo que me hace llorar. Es un duelo que llevo con orgullo, un luto que me está forjando como persona y no le voy a fallar", confesó entre lágrimas al conductor Alan Tacher, hace unos días.

La apertura del testamento de Silvia Pinal

Aunque inicialmente se había previsto que el testamento de Silvia Pinal se abriría un mes después de su fallecimiento, la familia decidió adelantar la fecha. En la lectura, realizada en la casa de María Elena Galindo, albacea de la herencia, estuvieron presentes todos los involucrados, incluyendo Efigenia Ramos, asistente personal de la actriz. La única ausente fue Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Según el programa Ventaneando, los bienes de Silvia Pinal se distribuyeron de la siguiente manera:

Propiedades principales: El Teatro Silvia Pinal, dos lotes utilizados como estacionamientos, el departamento Basurto y el edificio Versalles fueron asignados en un 70% a Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán como socios mayoritarios. Sylvia Pasquel y Stephanie Salas recibieron el 30% restante.

Residencias en el Pedregal: Alejandra quedó como propietaria de la casa principal, mientras que Sylvia y Luis Enrique heredaron una casa cada uno.

Departamentos en Acapulco y Altavista: Se dividirán entre los tres hijos de Silvia Pinal.

Cuentas bancarias: Serán repartidas entre hijos, nietas y bisnietas.

Otras asignaciones: Un 10% de lo recaudado por la venta de obras de arte y enseres se destinará a Efigenia Ramos. Gloria Cantón, amiga cercana de la actriz, también estaba considerada en el documento, pero falleció previamente.

Además, Silvia Pinal dejó un fideicomiso que se repartirá en nueve partes iguales más adelante. En cuanto al icónico cuadro pintado por Diego Rivera, si bien se había dicho que sería para Michelle Salas, hija de Luis Miguel, aparentemente es propiedad de los tres hijos de la actriz, y existe la intención de entregarlo a la Fundación Jumex para preservar su legado.