Alejandro Camacho habla de la partida de Rebecca Jones

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Rebecca Jones falleció el pasado martes, luego de atravesar una lucha contra el cáncer de ovario, el cual venció en 2019, pero volvió a atacarla en 2022, y aunque su muerte ha causado conmoción, la familia de la actriz ha preferido guardar luto y vivir su duelo de la forma más discreta posible, pues han referido que así es como le habría gustado a ella, sin embargo, su exesposo Alejandro Camacho tomó la palabra, al finalizar una de sus presentaciones en teatro, para hablar de quien fuera su pareja por más de 25 años en búsqueda de honrarla.

Si bien, la familia Camacho Jones dio a conocer la noticia de la partida de la actriz, a sus 65 años de edad, el mismo día que Rebecca dejó este plano, también fue muy puntual al señalar que su funeral se llevaría a cabo con las puertas cerradas, debido a que querían vivir este sensible momento con tranquilidad, como fue su voluntad, por eso no sorprendió que ni su hijo Maximiliano ni su padre, el actor mexicano, se abstuvieran de hacer cualquier comentario ante las cámaras y la prensa.

Sin embargo, este fin de semana, Camacho que en la actualidad está al frente de la puesta en escena "La virgen loca", en la que interpreta a una mujer, decidió abrir su corazón frente al público que lo acompañaba en su función más reciente, en la que consiguió un lleno total, para hablar de su exesposa, a quien conoció cuando ambos comenzaban sus carreras en las telenovelas.

Mientras la audiencia seguía de pie aplaudiendo la participación del actor en este monólogo, en cuanto se hizo un poco de silencio, Camacho alzó la voz: "Agradezco su presencia en este difícil momento para mí, como ustedes saben una pérdida fuerte tuve esta semana de mi exmujer, la señora Rebecca Jones, la mamá de mi hijo", comenzó.

El actor quiso exaltar el gran talento que caracterizaba a la actriz, a quien también denominó como una mujer "apasionada" por su profesión y dedicada a entregar lo mejor de sí al público que siempre la apoyo.

"Una mujer, pues ¿qué puedo decir?, encantadora, talentosa, fuerte, carismática, cariñosa, una gran persona...", destacó mientras hablaba con aparente serenidad. "Los que tuvieron la oportunidad de conocerla, no me vas a desmentir", prosiguió.

A continuación, Camacho reconoció las cualidades que conformaban a Rebecca:

"Ella amaba el teatro, amaba el arte, amaba el cine, amaba la televisión, amaba a su público, estaba muy comprometida y, bueno, el martes 21 de marzo dejó de existir mi querida Rebequita, quisiera pedirles, de todo corazón, un minuto de silencio, y un aplauso muy grande para ella", remató el actor.

La actriz comenzó su romance con Alejandro Camacho cuando todavía estaba en una relación con Humberto Zurita, de hecho, pero eso nunca fue un conflicto entre ambos actores que, desde esa época, eran muy buenos amigos.

Cuando Jones terminó oficialmente con Zurita, fue ella quien dio el primer paso con Camacho y, directamente, le indicó que quería "todo con él", deseo que el actor compartió, por lo que comenzaron una relación para, un años más tarde, mudarse juntos, pero pasaron cuatro años para que la pareja se casa por el civil y dos años más para contraer nupcias ante la iglesia.

La actriz afrontó dos abortos, el primero cuando tenía cinco meses de embarazo, y el segundo tuvo lugar, tras haber dado a luz a Maximiliano, su único hijo que, en la actualidad, ya tiene 33 años.

Fue en 2010, cuando Max se mudó al extranjero para estudiar, cuando Rebecca y Alejandro decidieron separarse y un año más tarde firmaron el divorcio. A través de los años, la actriz no quiso revelar las causas del rompimiento, argumentando que no fue un acontecimiento lo que la detonó, sino las diferencias que fueron acumulándose a lo largo del tiempo.