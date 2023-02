Alejandro Fernández habla del concierto que ofreció en estado de ebriedad

CIUDAD DE MÉXICO. -Alejandro Fernández ya salió a hablar del episodio que protagonizó hace unos días, cuando se presentó en la Feria de León en un estado inconveniente, pues de acuerdo con lo que se puede apreciar en los videos que comenzaron a circular en redes sociales, se ve al cantante pasado de copas, situación por el que el intérprete de ranchero no negó sus culpas y, en cambio, confesó el motivo por el que se toma una copa antes de presentarse en concierto.

Esta situación lo llevó a que fuera muy criticado no sólo por sus fans, sino por la prensa, que expresó que un artista de su talla no podía exponerse de esa manera y, además, ofrecer un concierto cuando sus energías no estaban puestas al cien por ciento en el evento.

El intérprete conversó con diferentes medios a los que expresó que su comportamiento se había debido a las emociones que lo asaltaron aquella noche.

El cantante aceptó que, en efecto, aquella noche no midió la cantidad de bebidas alcohólicas que consumió, sin embargo, explicó que fueron muchos los factores que lo llevaron al comportamiento que adoptó pues, además de recordar a su padre fallecido, llevaba más de dos meses sin tomar una gota de alcohol, lo que le cobró factura.

Agregó que, hacía dos meses subió más de 20 kilos, por lo que cambió sus hábitos, entre ellos, el de beber, por lo que no fue sino hasta su concierto en la Feria de León que volvió a probar la bebida, pero la falta de habitualidad al alcohol no fue todo lo que provocó que se emborrachara como lo hizo, sino que ese día tuvo una agenda tan ajetreada que le impidió comer.