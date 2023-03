Alejandro Sanz disfruta al máximo reencuentro con el público

Alejandro Sanz no tiene mejor lugar para acercarse al público que el escenario, por lo que su gira "Sanz en vivo" lo tiene extasiado por la calurosa respuesta en México y sus próximas fechas por Estados Unidos y Latinoamérica.

"Esta ha sido una gira espectacular, nos ha dejado tan buen sabor de boca a todos, no sólo por los sold outs (conciertos totalmente vendidos) sino por la energía que se crea con la gente, cómo se disfruta en este país después de tres años prácticamente sin poder venir", dijo sobre sus primeras presentaciones en México tras la pandemia, incluyendo una en la capital en la que tuvo como invitada estelar a la cantautora mexicana Paty Cantú, a quien presentó como una de sus más grandes amigas, y con quien interpretó el tema en inglés y español "Looking For Paradise", original de Sanz con Alicia Keys.

Su gira de 2023 comenzó con dos conciertos en febrero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, que agotaron casi inmediatamente sus entradas, tras lo cual sumó tres fechas en marzo, que también fueron a lleno total. Sanz sumó así cerca de 50.000 espectadores tan sólo en la capital. El artista galardonado con cuatro Grammy y 24 Latin Grammy cumple 30 años de su debut en el Auditorio y este año sumó 53 presentaciones en el recinto a lo largo de su carrera.

A esta serie de conciertos agregó fechas en las principales ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara, entre otras.

Sanz anunció esta semana las fechas de su gira para septiembre y octubre que lo llevarán a ciudades estadounidenses como San Juan en Puerto Rico, Miami, Chicago, Washington, Nueva York, Houston y Los Angeles. Los boletos ya están en preventa desde la venta oficial comienza el viernes.

"La primera gira que hicimos después de la pandemia fue a Estados Unidos y fue un derroche de energía increíble porque yo creo que había tantas ganas, creo que salimos con tantas ganas al escenario que casi nos caemos de bruces", señaló.

"Es un país que llevo prácticamente más de 20 años girando, hemos ido creciendo poco a poco, pero de forma constante, países donde al principio la industria latina no existía prácticamente, la música en español era residual. Y de repente mira todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos años por parte de la industria, de los artistas, de los medios de comunicación, hemos conseguido crear una cosa que en un país como Estados Unidos es muy de tener en cuenta".

Adelantó que está considerando invitados en las fechas de Estados Unidos: "Algún invitado surgirá, no me gusta planearlo mucho porque creo que es más bonito hacerlo de una forma espontánea".

Mientras llegan estos conciertos, lanzará el 24 de marzo el tema "Correcaminos" con el cantautor venezolano Danny Ocean, con un video que fue filmado en el desierto mexicano. La canción fusiona pop, música urbana y el aire aflamencado de Sanz. Fue compuesta por ambos artistas y producida por Alizz (Rosalía, C. Tangana, Amaia).

"Ha sido un gustazo trabajar con Danny, Danny es un tipo con mucho talento", dijo Sanz. La canción "habla un poco de eso, cómo en la vida gente como él y como yo no consigue nunca el coyote atraparnos, el coyote de las dudas, de las incertidumbres".

"Correcaminos" formará parte de un EP con tres canciones que estará disponible el mismo 24 de marzo.

Otra posible colaboración que los fans ansían es una nueva canción con Shakira, tras sus ya clásicas "La tortura" y "Te lo agradezco, pero no". Luego de años de tabloides tratando de implicarlos en algo más que una amistad, la separación de Shakira volvió a generar esos rumores, que una vez más Sanz ha salido a negar.

"Somos amigos de hace 25 años, y no hay nada más que eso, una amistad muy bonita y una buena amistad. Y es como los amigos, los amigos cuentan con los amigos cuando les hacen falta y nada más", dijo. "Probablemente terminemos haciendo algo juntos nuevamente, porque nos entendemos musicalmente también".

El alcance de Sanz en la música se ha ampliado últimamente con menciones a su himno de 1997 "Corazón partío" en "Un verano sin ti" de Bad Bunny, "Nunca estoy" de C. Tangana, y "PhD" Diamante Eléctrico.

"Está muy bien, yo me lo tomo como un pequeño homenaje", dijo sonriendo. "Es bonito saber que esas canciones de algún modo han sido referencia en algún aspecto de gente mucho más joven, eso significa que seguimos estando aquí".

Pero el cantautor también sabe reciprocar y hacer sus propios homenajes, en su concierto en México Sanz incluyó una interpretación sentida de "Contigo" de Joaquín Sabina, muy aplaudida por el público. En 2020 ganó el Latin Grammy de grabación del año por una reversión de esta canción.

Algo que se ha mantenido constante en la carrera de Sanz es su apoyo a causas ambientales, como lo constata en su documental "El mundo fuera". El 2023 comenzó con nevadas históricas e inundaciones que evidencian el impacto que las acciones humanas están teniendo en el planeta. Sanz destacó que, en medio de estas inclemencias, después de casi dos décadas de proceso, los estados miembros de la ONU llegaron hace unos días a un acuerdo para proteger la alta mar, o cerca del 30% de los océanos.

"Es un pequeño paso, son acuerdos mínimos, pero 193 países se pusieron de acuerdo en que había que hacerlo, proteger aunque fuera ese 30%. Es increíble que el ser humano se crea por encima de la naturaleza, que crea que puede seguir maltratándola y malográndola y que vamos a salir ilesos de esto", dijo.

En abril Sanz llegará con su gira a Colombia, Perú, Ecuador y Chile, en mayo se presentará en Argentina y Uruguay. Para verano estará por toda España. Y en octubre volverá a México con fechas en Tijuana, Hermosillo y Culiacán.