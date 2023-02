Alejandro Sanz felicita a Shakira en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Este jueves es el cumpleaños de Shakira y uno de los primeros que se hizo presente en esa fecha especial fue Alejandro Sanz, un gran amigo de la cantante que, a lo largo del lazo de amistad que han cosechado siempre le ha demostrado su admiración y apoyo, sobre todo, desde que la colombiana se separó de Gerard Piqué, por ello, cuando el cantante de "Corazón partido" felicitó a Shak sus fans no pudieron evitar hacerla una petición especial: "¡que se case con ella!".

Alejandro Sanz ha sido un personaje clave en la vida de Shakira, tanto profesional como personalmente pues, si bien, juntos alcanzaron la cúspide de la fama, gracias a "La tortura", el cantante español se ha hecho presente en los momentos más importantes de la vida de la colombiana, como lo ha sido su separación de Piqué, haciéndole saber, en todo momento, que respaldaba sus decisiones.

Una prueba de su solidaridad tuvo lugar a tan sólo unas horas de que la barranquillera estrenara "Music Session #53", en colaboración de Bizarrap, pues Sanz fue uno de los primeros artistas en pronunciarse en apoyo de la composición, dedicada de la traición del exjugador del Barcelona a lado de su nueva pareja, Clara Chía Martí, para lo que el cantante no tuvo que usar muchas palabras, pues con un aullido (que era el único contenido de su mensaje) lo dijo todo.

A pocas semanas de ese acontecimiento, el músico español volvió a hacerse presente, pues desde muy temprano mandó un mensaje a Shakira, a través de su cuenta de Twitter, a propósito del cumpleaños 46 de la cantante, el cual coincide con el aniversario de Gerard Piqué que este jueves cumple 36 años, en el que externa su cariño y respeto por la cantante:

"Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero".

Aunado a este mensaje, Sanz publicó un fragmento de su presentación en los MTV Videos Music Awards 2005, en el que interpretaron el tema de "La tortura" en vivo.Luego de que miles de sus seguidores se percataran de dicha felicitación, no fue sorpresa que la publicación fuera saturada con distintos mensajes en los que le solicitaba al cantante más detalles acerca de la historia que los une pues, por muchos años, se ha especulado que llegaron a protagonizar una historia de amor secreta, versión que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido.Entre los mensajes más divertidos puede leerse uno en que una seguidora del español, en el que le solicita que se case con Shakira, pues sus fans siempre han buscado asociarlos románticamente, pese a que a lo largo de su amistad, ambos siempre han estado acompañados de una pareja.Desde que Shakira y Alejandro Sanz lanzaron el famoso tema de "La tortura", en la primavera del 2005, volviéndose un fenómeno mundial, pues no sólo fue una canción muy bien recibida por el público latino, sino que alcanzó los puestos más alto en países como Hungría, el público no ha olvidado la buena química que los llevó a sembrar uno de los éxitos más grandes de sus carreras.Sin embargo, la amistad entre el español y la colombiana venía de tiempo atrás, ya que se conocieron en el 2000, época en la que Shakira estaba por lanzar "Laundry Service", su quinto álbum de estudio y la producción que la llevaría a darse a conocer internacionalmente, mientras que Sanz ya había lanzado "El alma al aire", su sexto álbum, del cual se desprenden algunas de las canciones más exitosas de su carrera.

Pero no fue hasta el 2005 cuando se reunieron en el estudio para grabar "La tortura", una canción escrita por la colombiana y el productor estadounidense Luis Fernando Ochoa, considerada para ser incluida en el sexto álbum de Shak, "Fijación oral Vol. 1" y para la cual, pensó automáticamente en Sanz debido a su virtuosa voz.

"Alejandro era la voz que necesitaba la canción. Tiene una voz única, cruda, llena de una gran sensualidad (...) Lo dejé con el tema y cuando regresé ya había cantado la canción, había tocado un tres cubano, había hecho unas armonías espectaculares, inesperadas", contó a "La Higuera" en 2013.

El éxito de dicho tema fue tal que se granjeó el título de "Canción del año" en la entrega de los Premios Grammy Latino 2006. Para el 2007, se volverían a reunir para cantar a dueto "Te lo agradezco pero no".