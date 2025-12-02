Alex Lora y la desaprobación de su madre: una historia de superación

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Álex Lora siente una gran devoción por su madre, a la que siempre fue muy cercano, sin importar la desaprobación de doña Eloísa Serna, cuando -de adolescente- el músico le dijo que quería entregar su vida al rock and roll; pasaron años, décadas, antes de que su progenitora fuera a uno de sus conciertos con el Tri.

Pese haber nacido en Puebla, desde los dos años, edad en la que su padre, Alejandro Lora Cruz, y su madre, Eloísa Serna, se divorciaron, el rockero se mudó a la Ciudad de México con su mamá.

Su padre, integrante del Escuadrón 201 y jefe de la policía estatal de Puebla, lo veía con muy poca frecuencia, por lo que se hizo muy allegado a su madre que, al enterarse que Alex quería convertirse en músico, "dio el grito en el cielo", como se dice coloquialmente.

"Mi jefa le dijo a mi jefe '¿sabes qué?, que este ya no quiere estudiar, no'más se la pasa en la guitarrita'", dijo Lora en "Historias Engazadas".

A su vez, la señora Eloísa (QEPD), dijo en una entrevista, hace años, que lamentó cuando su hijo tomó la decisión de dejar sus estudios para probar suerte como rockanrollero.

"Era época de exámenes y (Alex) decía 'ahora no voy a presentar exámenes porque me tengo que ir a tocar a Acapulco y yo lloré, lloré muchísimo'", dijo.

Esa situación parecería inverosímil, luego de que, a lo largo de toda su trayectoria con el Tri, Alex hiciera famosa la frase "mamá, pon la grabadora porque está saliendo el Tri", aún cuando tuvieron que pasar varios años antes de que su progenitora cediera, como contó Lora a "Venga la alegría".

Su madre no sólo desaprobaba su oficio, sino que se sentía avergonzada de que su hijo no se hubiera convertido en un profesionista como otros jóvenes de la familia.

"Siempre le dio pena que su hijito fuera rockanrollero, imagínate todos los primos, los hijos de sus hermanas, puro abogado, puro profesionista", contó al matutino.

Por ello, cuando doña Eloísa era cuestionada sobre a qué se dedicaba su hijo, prefería no entrar en ningún detalle.

"Oye, y (le preguntaban) '¿Alito qué hace?', (ella contestaba) 'no, pues el wey trabaja', (e insitían) 'pero, ¿en qué trabaja?', (ella reiteraba) 'trabaja'", recordó, entre risas.

Sin embargo, esto cambió cuando, Alex y el Tri se presentaron en el Palacio de los Deportes, por su 25 aniversario, la madre del músico se presentó en el concierto, al primero que asistía y quedó anonadada de ver todo el público que seguía al grupo fundado por su hijo, experimentando un indescriptible orgullo.

"Fue al Palacio de los Deportes, a la tocada, y vio a toda la raza recordándomela a ella, muy cariñosamente, vio que su hijo sí era un rockandrollero y, a partir de ese momento, se convirtió en la fan número uno del Tri".

Entre lágrimas -y a 13 años del deceso de doña Eloísa-, Alex agradeció la vida de su madre pues, por ella, él tuvo la oportunidad de nacer y dedicarse a la música, su gran pasión, así por todas las lecciones que le dio durante los 61 años que tuvo la oportunidad de estar cerca de ella, antes de su trascender.

"A la memoria de mi jefa, y hasta al cielo por ella, si ella no me hubiera dado la vida, no estaríamos aquí, (me decía) 'trabajaba, trabaja porque él que no trabaja, se lo lleva la fregada'".