Choca transporte de personal; un muerto y nueve lesionados
La unidad impactó a un tráiler en la comunidad de Machado, Villa de Reyes
Un choque lateral registrado la madrugada de este martes en la comunidad de Machado, en Villa de Reyes, dejó una persona sin vida y nueve lesionadas, luego de que una camioneta de transporte de personal impactara contra un tráiler en circulación.
El percance ocurrió antes de las 06:00 horas, cuando la unidad de la empresa Utep se dirigía hacia la carretera 57. El conductor perdió el control hacia su izquierda e impactó contra la parte posterior del lado izquierdo de un tráiler Kenworth blanco que avanzaba rumbo a Villa de Reyes.
Paramédicos trasladaron a dos personas, entre ellas el conductor de la camioneta, quien falleció más tarde debido a la gravedad de las lesiones.
Elementos de la Policía Municipal de Villa de Reyes aseguraron la zona para permitir las maniobras de auxilio y agilizar el traslado de los lesionados a centros médicos.
Las autoridades ya investigan las causas del choque.
Un riesgo, transporte de personal: poceños
Residentes de la parte urbana de Villa de Pozos que colinda con el municipio de la capital señalaron el riesgo que representan los autobuses de transporte de personal que transitan casi siempre con ex...
