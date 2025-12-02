logo pulso
Choca transporte de personal; un muerto y nueve lesionados

La unidad impactó a un tráiler en la comunidad de Machado, Villa de Reyes

Por Redacción

Diciembre 02, 2025 08:53 a.m.
A
Un choque lateral registrado la madrugada de este martes en la comunidad de Machado, en Villa de Reyes, dejó una persona sin vida y nueve lesionadas, luego de que una camioneta de transporte de personal impactara contra un tráiler en circulación.

El percance ocurrió antes de las 06:00 horas, cuando la unidad de la empresa Utep se dirigía hacia la carretera 57. El conductor perdió el control hacia su izquierda e impactó contra la parte posterior del lado izquierdo de un tráiler Kenworth blanco que avanzaba rumbo a Villa de Reyes.

Paramédicos trasladaron a dos personas, entre ellas el conductor de la camioneta, quien falleció más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Municipal de Villa de Reyes aseguraron la zona para permitir las maniobras de auxilio y agilizar el traslado de los lesionados a centros médicos.

Las autoridades ya investigan las causas del choque.

