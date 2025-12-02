logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frustran un intento de despidos en Kansas City Southern

Alianza de empresas ferrocarrileras impide despidos de maquinistas en T-MEC

Por Martín Rodríguez

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Frustran un intento de despidos en Kansas City Southern

El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana Sección 24 (STFRM) anunció que la empresa Kansas City Canadian Pacific, avisó que despediría maquinistas y que luego de una movilización, finalmente se alcanzó el acuerdo para que conserven su plaza de trabajo. Se trata del primer intento de recorte de personal desde la celebración de la alianza entre la empresa Canadian Pacific y Kansas City Southern, para aprovechar las condiciones y facilidades del Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC).

En representación del sindicato, Víctor Zapata Jiménez, como parte de los trabajadores en activo y Carlos Calderón Otero, representante de los jubilados, explicaron que recibieron la notificación de la compañía, de que habría un recorte de personal entre los maquinistas, lo que consideraron inadecuado para el funcionamiento de la empresa y fue así, como iniciaron las gestiones para evitarlo.

Los sindicalizados explicaron que el plan original, era organizar un paro de labores, con el fin de evitar los recortes de personal.

Comentaron que los trabajadores comenzaron a movilizarse y entonces, fue citada a una reunión en Recursos Humanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

CPKC amplía instalaciones hacia la Z.I.

El objetivo es operar con trenes aún más largos

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas
Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas

Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas

SLP

Redacción

Zonas centro y altiplano resentirán los descensos más severos, con niebla en sierras y recomendaciones para prevenir riesgos

Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos
Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

SLP

Samuel Moreno

Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura
Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura

Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura

SLP

Samuel Moreno

Minicipios no deben aplicar tal recurso para pago de aguinaldos

Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos
Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos

Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos

SLP

Rubén Pacheco

Sefin les propuso a alcaldías crear un fondo ahorro, pero 80% rechazó la idea