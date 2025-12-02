Frustran un intento de despidos en Kansas City Southern

El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana Sección 24 (STFRM) anunció que la empresa Kansas City Canadian Pacific, avisó que despediría maquinistas y que luego de una movilización, finalmente se alcanzó el acuerdo para que conserven su plaza de trabajo. Se trata del primer intento de recorte de personal desde la celebración de la alianza entre la empresa Canadian Pacific y Kansas City Southern, para aprovechar las condiciones y facilidades del Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC).

En representación del sindicato, Víctor Zapata Jiménez, como parte de los trabajadores en activo y Carlos Calderón Otero, representante de los jubilados, explicaron que recibieron la notificación de la compañía, de que habría un recorte de personal entre los maquinistas, lo que consideraron inadecuado para el funcionamiento de la empresa y fue así, como iniciaron las gestiones para evitarlo.

Los sindicalizados explicaron que el plan original, era organizar un paro de labores, con el fin de evitar los recortes de personal.

Comentaron que los trabajadores comenzaron a movilizarse y entonces, fue citada a una reunión en Recursos Humanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí