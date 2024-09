El Rey del Cine para Adultos: La historia de Alex Marín y su legado

Alex Marín, productor de cine para adultos, ha captado la atención en las últimas horas en redes sociales tras protagonizar un altercado en calles de Guadalajara, Jalisco.

A través de un video que fue compartido en distintas plataformas, como X, se puede observar como Marín, visiblemente alterado, agrede a un fanático, mientras que varios transeúntes y locatarios pedían a gritos que "los separaran".

De acuerdo con un video publicado en su perfil de Facebook, Marín, explicó que este enfrentamiento fue debido a que el fanático comenzó a proferirle comentarios inapropiados.

"Llegó un fan y de repente me empezó a decir cosas muy obscenas [...] Yo me saqué de onda y me bajé del auto y fui en contra de él".

Alex Marín es un actor y productor de cine para adultos que se distingue por llamar 'novias o esposas' a las actrices de su productora.

Nació el 27 de abril de 1986. Tiene dos hijos de su primer matrimonio, quienes, según él, aprueban tanto su relación actual como su trabajo en Internet.

De acuerdo con un video publicado en su canal de YouTube, su trayectoria comenzó al conocer a su exesposa Mía Marín. Ambos decidieron mantener una relación abierta y empezaron a frecuentar clubes de swingers. Fue entonces cuando los propietarios del club ofrecieron a Mía un puesto como actriz en la industria del cine para adultos. Ella aceptó y, con la aprobación de Alex, asistían a las grabaciones. Más tarde, ambos decidieron abrir su propia productora.

Con el tiempo, sus producciones ganaron popularidad y el equipo se amplió, llevándolo a ser conocido como "El rey del cine para adultos" o "El rey Midas del porn*".

Antes de entrar en este sector, trabajaba como ingeniero en sistemas en Guadalajara, Jalisco, donde reparaba computadoras y teléfonos móviles.

En 2018, éste y varios colaboradores fueron arrestados en Sinaloa por la realización de un video inapropiado en público. Asimismo, también enfrentó problemas legales en Chiapas tras filmar un video de la misma naturaleza en el "Cañón del Sumidero", uno de los principales destinos turísticos de la región.