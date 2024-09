Alex Marín protagoniza pelea en calles de Guadalajara (video)

Alex Marín, productor de cine para adultos, se volvió tendencia en redes sociales, luego de protagonizar una pelea con una sujeto en calles de Guadalajara.

Por medio de la plataforma X, el usuario @jesus_tavo19 compartió el video donde se aprecia al productor agarrarse a golpes con un hombre, después de salir de un establecimiento y recibir un insulto por parte de él.

En la grabación, se observa a Marín soltarle golpes al fanático, ocasionando que cayera y comenzara a propinarle una serie de manotazos.

Hasta el momento, el video cuenta con 3.4 millones de reproducciones y más de 51 mil likes.

-Alex Marín muestra ojo morado tras pelea con fan

Por lo anterior, el productor narró que fue lo que ocasionó que iniciara la pelea, pues aseguró que todo estaba muy tranquilo.

"Llegó un fan y de repente me empezó a decir cosas muy obscenas [...] Yo me saqué de onda y me bajé del auto y fui en contra de él".

"Hasta me rompió las pecheras", añadió.

En el video compartido en Facebook, Alex Marín mostró su ojo morado, tras recibir un golpe provocando que sus lentes le dañaran parte del ojo.

"Siempre hay que ser amables con todos [...] Así es la vida, la vida está llena de experiencias", sentenció.

Jqjajajaj Como te va ganar Alex Marin. pic.twitter.com/26gey3ior3 — Arcano19 (@jesus_tavo19) September 3, 2024