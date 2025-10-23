Alex Sirvent confía en la reconciliación entre Paty y JNS

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Alex Sirvent se mostró conmovido por el momento que vive junto a sus compañeros de Mercurio y del momento que vive su hermana, Paty Sirvent, y el reciente relanzamiento de Jeans, el icónico grupo pop de los noventa.

"Fíjate que subí un post el día de mi cumpleaños con fotos de Ari, de chiquitos, en los 15 años de Erika, con mi hermana. Y lo que escribí fue: sueño con que algún día todos estemos arriba de un escenario. Eso pedí de cumpleaños, y dicen que cuando sueñas en grande en tu cumpleaños, los sueños se hacen realidad. Así será. Lo vamos a lograr", compartió el cantante.

Aunque el artista reconoció que la situación entre Paty Sirvent y las exintegrantes de JNS (Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López) ha generado tensión mediática, Alex evitó alimentar la polémica, prefiriendo enfocarse en el poder de la música para unir.

"Creo que lo que nos une hoy aquí es eso: el amor a la música. Tenemos 30 años celebrando Mercurio y estamos más unidos que nunca. No hay nada que la música no pueda curar", expresó.

El músico aseguró que respeta los sueños y proyectos de su hermana, y explicó que el nuevo grupo de Jeans, integrado por niñas de entre 10 y 15 años, busca rendir homenaje a su familia y al legado de su padre, Don Sirvent, quien atraviesa un momento delicado de salud.

"Paty lo ha hecho junto con Luis Roberto, el coreógrafo de Jeans y amigo nuestro. Lo están haciendo como un tributo a mi papá. Es su manera de decirle: seguimos en pie, seguimos creando", contó Alex.

-----"El amor sí lo va a lograr": Alex confía en una unión futura

A pesar de las diferencias legales y artísticas que separan a las exintegrantes, Alex Sirvent se mostró esperanzado en que el tiempo y el cariño puedan hacer posible un reencuentro histórico.

"Imagínate, 16 Jeans o no sé cuántas sean, todas cantando juntas en un escenario. Yo creo que el amor sí lo va a lograr", dijo con una sonrisa.

Con la energía de Mercurio más viva que nunca y su deseo de ver a su hermana reconciliada con sus excompañeras, concluyó que su única meta es seguir compartiendo lo que realmente importa: la música.

"Estamos más felices, más unidos y con toda la energía para celebrar estos 30 años. Hay golpes de la vida, pero no hay nada que la música y el amor no puedan curar".