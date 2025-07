Alexis Omman y Mr. Beast se unen por el acceso al agua potable

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A través de la plataforma de Instagram, el creador de contenido Alexis Omman anunció que colaborará con la celebridad de internet, James Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast entre sus seguidores.

Dicha colaboración se dio a conocer a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Omman, el cual ya cuenta con 145 mil 980 me gusta y casi 3 millones de visualizaciones.

El video muestra al influencer mexicano junto a el empresario estadounidense portando una camisa de color celeste con un logo en el centro que dice #TeamWater, lo que da a entender que Alexis formará parte de esta misión humanitaria creada por Mr. Beast.

Con los brazos cruzados y la voz calmada, Alexis lanza una pregunta: "¿Crees que logré que ayudar se ponga de moda?", a la que James responde de manera afirmativa en español, para luego estrechar sus manos en un fuerte apretón.

Luego de darse a conocer la noticia, miles de usuarios comentaron la publicación con mensajes positivos, aplaudiendo los nobles gestos que han realizado ambos creadores de contenido en la búsqueda por lograr un mundo mejor. "Alexis, no puedo evitar sonreír enormemente mientras veo esto. Eres de ese puñadito de gente que sí merece su fama", escribieron.

La iniciativa #TeamWater tiene el objetivo de llevar agua potable a al menos 2 millones de personas en todo el mundo durante los próximos 20 años, al recaudar 40 millones de dólares antes del 31 de agosto.

Este proyecto liderado por Mr. Beast y Mark Rober se llevará a cabo junto a casi un billón de figuras influyentes de alrededor de todo el mundo. Además de Omman, miles de creadores de contenido y sus miles de millones de seguidores ya se han unido a esta misión.

Para cumplir con el objetivo, el empresario estadounidense lanzó un sitio web, en el que todas las personas que estén interesadas de participar podrán aportar su granito de arena. De esta forma, por cada dólar que done una persona podrá dar agua limpia a otra durante un año.

El joven mexicano, Alexis Omman, es conocido por su contenido en plataformas digitales con el que busca ayudar e inspirar a personas de todo el mundo. En palabras de Alexis, busca que su contenido inspirador sea "tan exitoso los videos enfocados en el morbo y entretenimiento".

Por otro lado, hace dos años el empresario Mr. Beast realizó la construcción de 100 pozos de agua potable en África, ayudando a ciudades como Kenia, Nairiri, Zimbabue, Uganda, Somalia y Camerún. Además de agua potable, también entregó mobiliario escolar como mesas, proyectores, pizarrones y computadoras, para que los niños de esas comunidades pudieran estudiar sin ningún obstáculo.

