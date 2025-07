Luto en TV Azteca Honduras por la muerte de Mayra Tercero

Hay luto en TV Azteca Honduras por la muerte de una de sus conductoras más carismáticas y profesionales, Mayra Tercero, rostro del programa juvenil "Dale Like", quien falleció en un hospital después de haber acudido por un dolor muy fuerte en la zona abdominal.

La televisora informó la noticia del fallecimiento de joven hondureña de 31 años, a quien definieron como una mujer apasionada, brillante y con una energía contagiosa que dejó una huella imborrable en quienes la conocieron, tanto dentro como fuera de las pantallas.

"Su carisma, compromiso y dedicación la convirtieron en una figura muy querida por el público y sus compañeros de trabajo", se lee en uno de los comunicados que la empresa compartió para expresar el pésame a la familia de Mayra, quien entre sus últimas publicaciones de Instagram compartió fotos de un viaje a Colombia que realizó con su madre.

-----¿Quién era la presentadora Mayra Tercero?

Mayra era bailarina y cursaba la carrera de odontología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, su talento como presentadora fueron elogiados por TV Azteca Honduras, donde laboró los últimos años de su vida en el programa "Dale Like", donde trabajó desde el 18 de julio del 2022.

La definieron como valiente, soñadora, generosa y llena de vida, en el programa "Dale Like", que llega a su final tras la muerte de Mayra, le rindieron un emotivo mensaje y la directora de TV Azteca Honduras, Jamie Espinoza, se despidió con profundo pesar de Mayra Tercero durante el programa.

En sus palabras, Mayra fue mucho más que una colega: fue una mujer admirable, apasionada y con un corazón generoso que dejó huella en todos los que la rodearon.

-----TV Azteca Honduras rinde homenaje a Mayra Tercero

A través de un comunicado, TV Azteca Honduras anunció que el programa "Dale Like", donde Mayra Tercero trabajó desde el 18 de julio del 2022 llegó a su final este lunes 14 de julio de 2025 a manera de rendir un homenaje a la conductora.

"Como homenaje a su vida y legado, este lunes 14 de Julio Dale Like llega a su último programa, una emisión en la que recordamos las mejores momentos de Mayra en nuestra pantalla en respuesta su memoria y en invaluable aporte que me brindó a este proyecto, apagamos las luces del foro de Dale Like y guardamos estas memorias en nuestros corazones. A su familia compañeros y amigos deseemos fortaleza y resignación en este difícil momento", se lee.

Los seguidores de la conductora no han dejado de externar su asombro por la repentina muerte de Mayra, así como sus cuestionamientos sobre la verdadera causa de su muerte que está en investigación.