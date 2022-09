Alfombra naranja de Kids´Choice Awards se llenó de estrellas

A-AA+

La alfombra naranja de los premios Kids´ Choice Awards 2022 se llenó de estrellas, como un previo de la ceremonia que se llevará a cabo en el escenario del Auditorio Nacional.

De los primeros en llegar fue Andrés, segundo lugar del reality show "La Academia", quien comentó que el haber obtenido éste puesto no le preocupó, porque lo importante era firmar con una disquera como Sony, y recordó a la artista Yurida, que en su generación también perdió el primer lugar ante Erasmo Catarino y hoy es una de las figuras más importantes.

Por el momento se encuentra promocionando su primer sencillo "Antes", que hiciera éxito Obie Bermúdez, aseguró que dependiendo de la respuesta del público, el segundo sencillo podría llegar pronto.

Sin duda alguna de las celebridades más esperadas fue Danna Paola, que está viviendo por adelantado la emoción de presentarse en el Auditorio Nacional el 16 de noviembre y aseguró que se lo debe a sus fans que la apoyan en todo lo que hace; incluso se dijo emocionada de estar compartiendo esta noche el escenario con su novio Alex Hoyer.

"Cuando nos propusieron hacer Kids´ Choice juntos fue de vamos a divertirnos; él fue familia Nickelodeon muchos años de su vida, para mí es un honor gigante compartir escenario con él y Luis de la Rosa, creo que hacemos un team muy cool, están bien divertidos los premios", dijo Danna.

Por su parte Alex Hoyer comentó que se siente feliz por el recibimiento que está teniendo el nuevo sencillo de Danna Paola, XT4S1S, el cual realizaron juntos y (la canción) nació en la sala de su casa; también compartió que como pareja disfrutan mucho de momentos como tocar la guitarra y cantar, por el momento no piensan en un compromiso más formal y mejor se enfocan en hacer música.

Quien llegó feliz de regresar a México fue Polo Morin, sobre todo después de haber estado trabajando en Londres con alguien tan importante como Uma Thurman, de quien dice es una actriz muy grande pero con una gran humildad.

Erika Buenfil también estuvo presente luciendo un atuendo en verde neón muy ad hoc para esta ceremonia, y durante su paso por la alfombra naranja compartió que ella está disfrutando y aprovechando el buen momento por el que pasa y está feliz porque está con mucho trabajo gracias a su labor en redes sociales.

Las figuras internacionales también estuvieron presentes, entre ellos Jerry Trainor, famoso por interpretar a Spencer Shay en la serie iCarly, quien aseguro que le gusta mucho la gente mexicana y que está emocionado que la nueva entrega de la serie de Nickelodeon esté teniendo tan buena aceptación y ahora los fans que eran jóvenes, cuando se estrenó, hoy la vean con sus hijos.

Los integrantes de Big Time Rush dijeron muy poco en su llegada a esta entrega de premios, pero sí se detuvieron a bailar al ritmo de "Dale Pa´ya", lo que causó furor entre sus fans.

OV7 también hizo acto de presencia representado por Lidia, Erika y Mariana, ya que en esta entrega de premios el grupo será reconocido por su trayectoria y aseguraron que no podía faltar por ser uno homenaje que les hacen las nuevas generaciones.

Paty Cantú, Ha Ash, Rubí, Cesia, Jos Canela, Kenia Os, Los Rules, Los Skabeche, Chinguamiga, Mario Aguilar, Christian Burgos, Meñiques de la Casa, Fara, María Bolio, entre otros, estuvieron presentes en este evento organizado por Nickelodeon, donde el público es el que premia a sus artistas favoritos.