Alfonso Cuarón advierte de estafador que se hace pasar por él

El nombre de Alfonso Cuarón está siendo utilizado para defraudar a las personas y el propio director de "Gravedad" e "Y tu mamá también" ha salido públicamente a hablar del engaño.

Por medio de su cuenta en Instagram, el realizador hace un llamado para que no se haga caso de una petición que está circulando virtualmente y enviado a varias personas.

"Soy el verdadero Alfonso Cuarón. Lamentablemente, quiero advertir sobre un estafador que se hace pasar por mí enviando un mensaje de 'contrato de proyecto de película', para que la gente financie un proyecto falso. Por favor, no pague dinero ni responda a esta persona", escribió.

La cuenta en que se lee el mensaje del cineasta tiene la verificación de la "paloma". Contabiliza más de medio millón de seguidores, aunque tiene pocas publicaciones. Antes del de hoy, la más reciente data de hace dos años, cuando ofreció una charla con Guillermo del Toro.

Usuarios han respondido en tono bromista a Cuarón, entre ellos el director de arte Alejandro Hernández.

"Uff. Yo ya había roto mi cochinito! Ahora también se ha roto mi corazón", escribió.

"Eres un Dios Cuarón. Volví a ver ROMA para mi clase de historia del cine mexicano y todo el salón lloró", apuntó por su parte @mxlonrubio.

"Qué desgaste este tipo de situaciones", redactó @leticia.silva8a.

Entre quienes han dado like a la publicación se encuentran Yalitza Aparicio, su protagonista en ROMA y la actriz Adriana Fonseca.