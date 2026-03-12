Alfredo Adame se prepara para pelea contra Carlos Trejo en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El próximo domingo 15 de marzo se llevará a cabo la primera edición de Ring Royale, el torneo de box en la Arena Monterrey que subirá al cuadrilátero a personalidades de la farándula e influencer y, que será transmitido en directo a través de plataformas digitales.

Ring Royale, un nuevo concepto de entretenimiento digital

En este nuevo concepto de entretenimiento digital organizado por Poncho de Nigris, la polémica se hará presente, pues varios de los participantes tienen antecedentes de rivalidad. Bajo este preámbulo, uno de los enfrentamientos más esperados es el del comunicador Alfredo Adame con Carlos Trejo, quienes han tenido varios desencuentros a lo largo de su trayectoria en la televisión.

Preparación y rivalidad entre Adame y Trejo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ello, el también actor de 67 años se volvió tendencia al compartir un video del intenso entrenamiento al que se está sometiendo previo a la pelea, demostrando gran disciplina.

Con los guantes puestos mientras golpea el saco de box, Adame agradeció a sus entrenadores, patrocinadores y el gimnasio que lo ha estado apoyando, asimismo mencionó que lleva mes y medio entrenando para Ring Royale, generando grandes expectativas entre los usuarios.

Durante los últimos días, ambos personajes han intercambiado una serie de comentarios intencionados por medio de redes sociales, debido a ello, el cazafantasmas también se ha dejado ver durante sus entrenamientos.

"Esto no es una pelea... es un ajuste de cuentas y el domingo solo uno bajará del Ring", escribió Trejo, al pie de una publicación.