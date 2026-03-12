Se incendia presunto punto de huachicol en la carretera ´57

Una vulcanizadora que presuntamente también era utilizada como punto de huachicol, fue presa de un fuerte incendio que acabó con todo el establecimiento, esto en la carretera a México a la altura del entronque a Tierra Nueva; no hubo lesionados y personal de Protección Civil Estatal acudió a combatir el fuego con el apoyo de algunos habitantes de la zona.

Fue la tarde-noche del martes cuando al número de emergencia 911 se reportó que se estaba incendiando una "talachera" ubicada en el entroque a Tierra Nueva, por lo que elementos de PCE se dirigieron a prestar el auxilio correspondiente.

A su llegada se descubrió que ardía en llamas una vulcanizadora donde se almacenaban una considerable cantidad de neumáticos usados o reparados.

Las llamas alcanzaban grandes dimensiones y fueron combatidas por los brigadistas de PCE con el apoyo de algunos voluntarios, afortunadamente no se reportaron lesionados en este hecho.

No obstante, en el lugar había al menos seis contenedores tipo tótem con capacidad de mil litros cada uno, los cuales estaban vacíos pero tenían residuos de diesel, por lo que se sospecha que en la vulcanizadora se vende hidrocarburo en forma ilegal y se daría vista a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

En una inspección realizada en el lugar, los elementos de PCE se percataron que el establecimiento no cuenta con ninguna medida de seguridad y además presentaban cables de alta tensión expuestos, lo que pondría en riesgo a las personas.

Independientemente de las investigaciones que las autoridades correspondientes pudieran iniciar, los agentes de Protección Civil Estatal procedieron a la clausura del lugar por la falta de medidas de seguridad detectadas y se culminó a que se regularizara la situación.