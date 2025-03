Alicia Villareal profundiza en los problemas que vivió con Martínez

Alicia Villareal hace sus primeras declaraciones, frente a medios de comunicación, acerca de los problemas que ha vivido a lo largo de su matrimonio con Cruz Martínez, afirmando que, desde años, ha buscado divorciarse del músico, pero la reticencia de él provocó que las diferencias entre los dos se agudizaran y desataran el episodio de violencia que atravesó a mediados de febrero.

La cantante concedió una entrevista a "Ventaneando", en la que dio algunos detalles del martirio que ha vivido en su matrimonio con el integrante de los Kumbia Kings, al que denunció legalmente por violencia familiar.

La situación quedó desvelada la noche del 16 de febrero, durante el show que ofreció en Zitácuaro, Michoacán, debido a que Villareal realizó la señal de auxilio que connota que ha sido víctima de violencia.

Villareal confió a Pati Chapoy que no imaginaba la magnitud y el peso que tendría su denuncia, pues muchas mujeres que aún desconocían el significado de la señal que ejecutó, supieron lo que representa, luego de que se viralizara el video de su concierto.

"No sabía qué iba a suceder, yo la verdad, estaba pasando un momento de angustia, de mucho miedo", expresó.

Si bien, durante la entrevista, no dio detalles de la confrontación física que vivió la madrugada del 16 de febrero con su esposo, debido a que ahondar en el tema, podría entorpecer el proceso legal que enfrenta, anteriormente, se dio a conocer que, en la denuncia, la cantante afirma que Martínez trató de asfixiarla, así como le habría ocultado sus documentos oficiales, como el pasaporte, y la habría dejado desprovista de cualquier tipo de comunicación, confiscándole su teléfono móvil.

"Me quedé incomunicada, me quedé sin dinero y, en el momento en que estoy ahí (en Zitácuaro), y estoy trabajando y me custra concentrarme, yo nada más pensaba en qué había una manera en que podía dejar una evidencia de lo que yo estaba viviendo en ese momento, (...) sucede esto y ha sido algo impactante para mí, siento que no es algo que debo de vivir, que no debe pasar ninguna mujer, ninguna persona".

La exintegrante de Límite dio a conocer que, aunque había vivido episodios ríspidos con su marido, el músico no se había comportado tan agresivo como esa noche.

"No lo había vivido de esa manera, como esa noche, demasiado (agresiva), no sé ni quiera cómo me salía de ahí; salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana", detalló.

Aprovechó para aclarar que, si no ha hablado a detalle, no es sólo por lo emocionalmente complicado que le resultó, sino porque las autoridades que se encargan del caso se lo han impedido.

"Mucha gente me dice: ´No has dado la cara, no has dado una declaración', y esto es algo tremendo, que me golpea demasiado, muy duro; quiero que sepan que he intentado hacer lo correcto, hicimos la denuncia, me he ido bajo lo que es este proceso legal, a veces no es fácil para mí repasar los hechos, decir las cosas como sucedieron, tal cual y como las vivimos porque hay un proceso legal".

También desmintió la versión que fue su buena relación con su ex, Arturo Carmona, lo que habría desatado la ira de Cruz; también pidió al padre de su primogénita, Melenie, que no interfiera en una situación que no le compete.

"Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, por decir con Arturo, y eso no es, no es el tema, ni tampoco para que el señor ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro, o si protege a la familia, no le corresponde".

Negó categóricamente que haya salido con Francisco Cantú, como el empresario afirmó el fin de semana pasado, destacando su interés romántico por la "Gúerita consentida".

"Tampoco es Francisco Cantú, no tiene absolutamente nada que ver, no sé por qué el señor dice eso, jamás he salido con él", precisó.

Dijo que Martínez sí ha entablado comunicación con sus hijos, Cruz Angelo y Félix Estefano, pero no ha preguntado por ella, ni buscado comunicación directa, situación que ve como preferible, pues destacó que, tras los episodios de intolerancia de su esposo, no quiere volver a verlo.

"Ha hablado con ellos, les ha pedido cosas, pero yo quisiera mejor ya no volverlo a ver, sería lo mejor para mí".

-----Alicia Villareal llevaba años buscando divorciarse

La cantante de "Ladrón" habló de sus deseos de divorciarse, desde años, sin embargo, no lo ha logrado debido a que el músico se ha negado a acceder, aún con los malos tratos y la distancia que existe entre ellos; reconoció que también fue su deseo de mantener a la familia unida que la hizo trastabillar ante su decisión, debido a que siempre ha priorizado el bienestar de sus tres hijos.

"Tengo años diciendo que me he querido divorciar de él, pero siempre es la parte de la familia la que te amarra y está uno mal... había todo eso (violencia física y psicológica) y ya no podía seguir con esto, no es fácil enfrentarte con alguien que te dice ´es mentira, no pasa nada, estás exagerando´, y lo defiendes con todo el amor siempre, porque amo a mis hijos, porque no quiero que ellos piensen... uno aguanta, soporta, perdonas, he perdonado desde el fondo de mi corazón, pero también le he dicho ´pero no te equivoques, no porque te perdono, justifico tus acciones".

Alicia dijo que, en 2021, vivieron una primera separación, pero hasta la fecha, no se ha consolidado el divorcio.