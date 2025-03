Alicia Villarreal llora la muerte de su padre

Alicia Villarreal

vive un triste momento familia tras la muerte de su padre Víctor Villarreal, el deceso fue confirmado por la misma cantante a través de sus redes; la artista sufre la pérdida de su padre en medio de un pleito legal con su aún esposo Cruz Martínez, a quien denunció por violencia.Villareal posteó una fotografía de varias etapas junto a su papá, quien de alguna manera estuvo muy involucrado con el amor que Alicia desarrolló por la música, pues él era trailero y le contagiaba su amor por la música durante sus viajes.La cantante ha contado en diversas ocasiones que aunque inicialmente su papá Víctor Villarreal no estaba de acuerdo con que ella se dedicara a la música, terminó apoyándola cuando vio su dedicación y pasión.Melenie Carmona, nieta de Víctor Villarreal compartió un video en el que aparece su abuelo bailando, y así es como quiere recordarlo."Así de alegre lo recordaremos siempre, que en paz descanse welito Víctor", se lee.Víctor Villarreal murió a los 77 años en Monterrey, Nuevo León; en enero de 2025, se informó que Víctor Villarreal estaba enfermo, lo que supuestamente influenció en la decisión depara divorciarse de Cruz Martínez en ese momento.Cruz Martínez, quien tiene una orden de restricción por parte de su aún esposa, lamento la muerte de su suegro, a quien siempre consideró como a un padre, pero sobre todo lamentó no poder estar cerca de sus hijos, quienes pierden a su abuelo.Cruz aseguró que se queda con la consciencia en paz y con los recuerdos que hoy lo hacen llorar, pues consideró la noticia como una espina que desangra su corazón."Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del Señor, él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así, me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora no andan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descansen Paz suegro Víctor Villarreal", escribió.