Allison Mack confiesa su participación en tráfico sexual vinculado a NXIVM

NUEVA YORK, EU, noviembre 11 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Allison Mack, la estrella de "Smallville" que se declaró culpable de su papel en el caso de tráfico sexual vinculado a NXIVM, ha admitido que usó su fama como una "herramienta eléctrica" en sus primeros comentarios públicos desde que dejó la prisión federal hace dos años.

En un nuevo podcast de siete partes producido por Uncover de la CBC, "Allison After NXIVM", Mack narra su camino desde actriz infantil a teniente principal en NXIVM, un supuesto grupo de autoayuda en el norte del estado de Nueva York dirigido por Keither Raniere, que los fiscales dijeron que era un esquema piramidal de culto sexual que esclavizó a varias mujeres.

Mack, de 43 años, fue sentenciada en julio de 2021 a tres años de prisión por su papel en el grupo después de declararse culpable de varios delitos, incluyendo extorsión y trabajo forzado. Fue liberada de una prisión federal en California a principios de julio de 2023.

"Creo que capitalicé las cosas que tenía", dijo Mack en un episodio sobre el uso de su celebridad para reclutar mujeres en NXIVM. "Y así el éxito que tuve como actriz, creo que lo aproveché, sí. Y era una herramienta que tenía que hacer para que la gente hiciera lo que yo quería".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el juicio de Raniere, exmiembros de NXIVM describieron cómo estableció una hermandad secreta dentro de NXIVM llamada DOS, en la que las mujeres descritas como "esclavas" eran mantenidas en dietas cercanas a la inanición, marcadas con sus iniciales y las de Mack, y se les ordenaba tener relaciones sexuales con él.

Mack y otros líderes utilizaron fotos de desnudos y otro material comprometedor como "colateral" para presionar a las mujeres para que cumplieran, dijeron los fiscales en el juicio. En el podcast, Mack admite que fue "muy efectiva para hacer avanzar la visión de Keith".

"No fui amable, fui agresiva y abusiva", dijo Mack. "Fui dura y contundente de maneras que eran dolorosas para la gente".

No puedo "negar el hecho de que había una parte de mí que era altruista y estaba desesperada por ayudar a la gente".

Mack también describe su audiencia de sentencia en el tribunal federal de Brooklyn, donde su familia se sentó dentro de la sala del tribunal mientras los fiscales describían sus crímenes. En la sentencia, los fiscales dijeron que la actriz merecía menos tiempo en prisión por su cooperación en el caso contra Raniere, quien está cumpliendo una sentencia de 120 años de prisión por una serie de cargos, incluyendo tráfico sexual y extorsión.

Desde su liberación en 2023, Mack se ha vuelto a casar y está cursando una maestría en trabajo social. En un episodio, la presentadora Natalie Robehmed explica que, si bien Mack ha tenido innumerables oportunidades de contar su historia, las ha rechazado todas.