VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Los aficionados a la fiesta brava disfrutaron de una noche de toros con un cartel que conformaron los rejoneadores Jorge Hernández Gárate y el de Navarra, España, Guillermo Hermoso de Mendoza, así como los matadores a pie Borja Jiménez y Arturo Gilio.

Desde las barreras, palcos y tendidos de sombra y sol, quienes gustan de este arte disfrutaron de la corrida mixta en la que las figuras españolas y los mexicanos lidiaron un lote de ocho astados de la Ganadería de Peñalba, dejando en el ruedo su entrega y pasión.

Cada uno con su estilo, valor, temple, sus pases y faenas artísticas cautivaron a los taurinos de corazón.

Guillermo Hermoso de Mendoza y Arturo Gilio fueron los triunfadores y salieron a hombres de esta corrida con la que la Plaza de Toros “El Paseo-Fermín Rivera” conmemoró su 130 Aniversario.

¡Vaya noche de toros!