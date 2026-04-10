ALMODÓVAR VA POR LA PALMA DE ORO DE CANNES

´Amarga Navidad´, de Pedro Almodóvar, competirá por la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, anunció este jueves su delegado general, Thierry Frémaux.

Frémaux destacó el éxito que ha tenido el filme en España, donde se estrenó el pasado 20 de marzo.

Protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia, la película cuenta con colaboraciones como las de Rossy de Palma, Carmen Machi o la cantante Amaia Romero.

La película cuenta la historia de un guionista y director (Sbaraglia) con problemas de creación, que trata de escribir un guion sobre una directora de publicidad (Lennie) y su círculo más cercano.

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Será la séptima participación de Almodóvar en la competición de Cannes, festival que le ha premiado con el galardón de mejor dirección por ´Todo sobre mi madre´ en 1999, y con el de mejor guion por ´Volver´, en 2006.

Además, por esta película, las actrices -Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Chus Lampreave y Yohana Cobo- se llevaron el premio a mejor interpretación femenina. Mientras que Antonio Banderas ganó el premio a mejor actor por su interpretación en ´Dolor y Gloria´, en 2019.