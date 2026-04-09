Imelda Garza Tuñón también recuerda a Julián Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).-

sorprendió a sus

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al escribir un, a propósito deldeFigueroa, ya que, en años pasados, la joven ha preferido hacer mutis. A través dede gratitud y amor, "Ime" se dijo dichosa de compartir un, el pequeño José, con el cantante y, como medida de precaución ante el odio en, optó por desactivar los comentarios de la publicación.Este jueves se cumplen, desde que; su partida ha estado marcada de controversias, especulaciones y unque mantiene confrontadas las dos mujeres de su vida, su madre,y su esposa y madre de su unigénito,Fue la madre dela primera en recurrir a laspara recordar la, con una frase que causó la emotividad de sus, debido al dolor que connotaba.Sus hermanostambién dedicaronpara el joven, fallecido a sus 27 años.Sutambién se unió a los mensajes dedicados a, aunque ella esperó algunas horas antes de recurrir a sus cuentas para hablar del tema pues, como explicó, prefiere vivir suy la reflexión dedeen este tipo de días, porque siento que deberían de quedar sólo para quienes los vivimos".Motivada por sus, que quieren que seay comparta algunos momentos que la unieron a, decidió escribir unasen las que se dirigía a su esposo, recordando laque compartieron cuando, pese a losen su relación, estaban dispuestos a trabajar en sus diferencias."Entiendo que eltambién fue, esta foto fue ade su partida, cuando creíamos que todo iba a estar bien, sin idea de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina, ni losque se desatarían a raíz de tu ausencia".La joven puntualizó en el hecho de que junto aconcibió al más grande, a su"Muchas gracias por hacerme parte de una tercera parte de tu vida y gracias por un capítulo importante en la mía, gracias por ser el papá de José, gracias por todo ely gracias seguir, siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu, donde siempre estuvo desde que nació".Con lade que seguirá cuidado del pequeño Joséque, un día,, también explicó que, desactivaría los comentarios de la publicación, para evitar faltas de respeto.