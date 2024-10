ALMODÓVAR VUELVE A LOS CINES EN ‘LA HABITACIÓN DE AL LADO’

Pedro Almodóvar estrenará este viernes próximo su nueva película, ‘La habitación de al lado’, en la que habla del dolor, la enfermedad y la muerte, pero también de la importancia de “celebrar las pequeñas cosas de la vida” por muy “pésimo” que sea el momento actual.

La cinta, basada en la novela ‘What Are You Going Through’, de la estadounidense Sigrid Nunez, cuenta cómo Martha (Tilda Swinton), antigua reportera de guerra, decide morir después de que se le diagnostique un cáncer terminal. Pide a su vieja amiga Ingrid (Julianne Moore), con la que se reencuentra años después, que la acompañe. Almodóvar reivindica ‘La habitación de al lado’, León de Oro del último festival de Venecia, como una defensa cerrada de la escucha al otro. “Es una apuesta por la empatía, la solidaridad y la ayuda; la de un amigo, la de alguien a quien amas, la de un familiar, porque estar al lado del otro en determinados momentos puede ser lo más importante”.