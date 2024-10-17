TOM HARDY LLEGA A CDMX, PROMOCIONA “VENOM: THE LAST DANCE”
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EL CAOS SE DESATÓ EN PLAZA TOREO CENTRAL ESTE MARTES, CUANDO CIENTOS DE FANS DEL SIMBIONTE MÁS FAMOSO DE MARVEL, VENOM, SE REUNIERON PARA UN EVENTO EXCLUSIVO CON LA ESPERANZA DE VER A TOM HARDY, EL ACTOR QUE HA DADO VIDA AL ANTIHÉROE EN LA GRAN PANTALLA DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. ALGUNOS AFORTUNADOS FANS TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE VER 20 MINUTOS DE METRAJE EXCLUSIVO DE LA PELÍCULA EN LAS SALAS DE CINÉPOLIS. LA PELÍCULA SE ESTRENA ESTE 24 DE OCTUBRE EN LAS SALAS DE CINE Y SERÁ LA ÚLTIMA DE LA SAGA DE VENOM.
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