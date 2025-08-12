Amaia Montero reaparece radiante y sensual: "No problem"

Madrid.– Amaia Montero sorprendió a sus seguidores con una nueva imagen en Instagram, desde la intimidad de su cama, luciendo radiante, feliz y con la aparente promesa de buenas noticias. Nada que ver con la fotografía que compartió en 2022, cuando mostró un rostro devastado y desató la preocupación por su estado anímico.

Hace tres años, la intérprete publicó una imagen en blanco y negro que retrataba un momento de profunda tristeza. En aquella ocasión escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores ante un posible pedido de auxilio.

Hoy, el panorama es distinto. Tras meses alejada del foco mediático y en medio de rumores sobre su regreso a la música —incluso a La Oreja de Van Gogh—, Amaia se muestra más segura y radiante que nunca. En la imagen, a color, sonríe entre sábanas blancas, sin ropa visible, con una manicura neón y la frase: "No problem".

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar: "Nuestra Ave Fénix", "qué guapa y qué feliz se te ve", "ella brilla por sí sola" y "te seguimos esperando, reina" son solo algunos de los comentarios que inundaron su publicación.

Este gesto parece marcar el inicio de una nueva etapa para la artista, que estaría preparando su regreso con fuerza y actitud renovada, arropada por el cariño incondicional de sus fans.

Por ahora, el mensaje es claro: Amaia Montero vuelve a sonreír, con toda la sensualidad y la fuerza que siempre la han definido.

