Amasa fortuna

Ciudad de México. - Ana Bárbara es una de las cantantes más exitosas de nuestro país. Hits como “Bandido”, “Reza y Reza” o “Mala racha” le permitieron ganarse el cariño y el reconocimiento del público alrededor del mundo.

La carrera musical de Ana Bárbara está repleta de éxitos, los cuales le han permitido amasar una increíble fortuna a sus 51 años.

Ana Bárbara lleva más de 30 años de carrera y ha logrado instalarse en el ambiente de la música regional mexicana como una de sus principales exponentes.

Según el portal “Celebrity Net Worth”, el patrimonio de la cantante asciende a 25 millones de dólares. Esta cifra surge en base a las propiedades, una empresa y algunos restaurantes que Ana tiene en México.

Ana Bárbara obtuvo un premio Grammy Latino en el 2005 y fue nominada al Grammy en el 2006.

Además, la cantante tiene una estrella en el Paseo de la fama de Las Vegas (la cual fue develada en el año 2016) y es una gran referente de la música regional mexicana.

En cuanto a sus éxitos, podemos nombrar “Nada”, “La trampa”, “Me asusta, pero me gusta”, “Ya no te creo nada”, “No lloraré”, “Cómo me haces falta” y “Quise olvidar”, “Te regalo la lluvia”, entre muchos más, los cuales le permitieron a Ana Bárbara convertirse en una verdadera estrella de la música mexicana.