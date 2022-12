Ana Bárbara está agradecida con Yuri

A-AA+

Hace más de 20 años cuando murió Marissa, la hermana de Ana Bárbara, la cantante Yuri se acercó a su familia para brindarle amor y darle su apoyo, algo que la grupera siempre recuerda con cariño y con un agradecimiento eterno.

"Yuri tuvo la humildad, el amor de tomarse un tiempo para ir a visitar a mi sobrina cuando mi hermana falleció. Eso fue muy lindo para mí; no lo había dicho públicamente, me nace decirlo como algo especial que me tocó vivir muy fuerte, de hecho no es algo que me encante platicar", relata Ana Bárbara en entrevista.

"Es triste para mi corazón, pero ya lo saqué, fue algo especial que quiero compartir", dice.

Esta anécdota la recuerda luego de haber coincidido con la jarocha en la cuarta temporada del programa '¿Quién es la máscara?', que finalizó este domingo por Las Estrellas y en el que quedó en segundo lugar tan sólo después del grupo JNS.

Ana Bárbara era la artista dentro del disfraz de Alebrije, un dragón color rosa cuya actuación dedicó a su niña interior que, explica, quería salir y gritar cosas que tenía dentro de ella.

La intérprete de Bandido recuerda que cuando era pequeña tenía limitaciones económicas. En una ocasión la metieron a clases de ballet durante dos semanas, pero después la sacaron porque no tenían para pagarlas, sin embargo siguió practicando en casa y logró hacer el split; ese talento, considera, lo demostró en el programa dominical.

"Aprendí a guardar secretos (en el show), a ser discreta. A mis hijos les decía que iba a trabajar, uno de ellos, José María, me decía que se notaba que era yo y le dije que lo averiguara.

"Una de las cosas más complejas es desarrollar una personalidad bajo una máscara, tiene su magia, también es aprendizaje para mí, desarrollar todo un ser de otro mundo con recursos nuevos", explica.

Cargar en cada programa con muchos kilos encima fue un gran desafío para la exjuez de "La Academia", pues además hacía demasiado calor en su interior.

"El traje pesaba: las piernotas, las patotas, los brazotes, la panzota... era muy grandote mi personaje, con dimensiones tremendas. Soy alta, pero era muy torpe también porque me tropezaba a cada rato, me caía".

Ahora que ha cerrado con este programa, la grupera ya se prepara para arrancar 2023 con música, pues hará una gira junto a Paquita la del Barrio.