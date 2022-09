Ana Bárbara queda al "desnudo" en programa de Omar Chaparro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Ana Bárbara está muy activa en los medios por la promoción de su nuevo sencillo "Reza y reza", incluso el video de la canción apareció en New York.

En una de sus visitas al programa "Tu-Night", conducido por Omar Chaparro, nunca esperó que durante el show quedaran al descubierto varias de sus intimidades.

La potosina quizá no se arrepintió de participar en este ejercicio y no tuvo otra más que aceptar que así es su personalidad.

¿Qué le dijo Maryfer Centeno a la potosina?

La sección a cargo de Maryfer Centeno se caracteriza por ser un momento de buen humor y de desnudar la personalidad de los invitados.

Lo único que les pide a las personalidades es escribir su firma o el nombre de sus parejas o familiares.

Ana Bárbara aceptó el reto de la experta en el análisis de la escritura y con cada característica descrita se quedó sorprendida.

La grafóloga no espero mayor cortesía y lo primero que mencionó de la cantante potosina es que es una persona muy sexual.

Ese fue un momento de la noche, sólo se escuchó la risa de la intérprete de éxitos como ´Bandido´ y ´Te busqué´.

Chaparro siguió la dinámica y le mencionó en tono de broma a la experta que eso ya se sabía.

Centeno explicó que la parte alta de la escritura tiene que ver con todo lo emocional y las ideas de las personas, la media se relaciona al yo y la baja se refiere a lo sexual e instintivo.

En el caso de la cantante la parte de abajo de su letra es más grande que el resto.

La experta en comunicación escrita aclaró tener todo fundamentado y le recomendó a la audiencia leer sus libros.

Mientras la potosina le pidió a Omar ya no exponer más sus intimidades, Centeno remató al decir que nunca había visto a una mujer tan sexual como ella.

Lo siguiente que reveló tampoco fue tan positivo, mencionó que Ana Bárbara sufrió en el amor y sus experiencias pasadas de pareja no fueron tan agradables. La cantante señaló que eso es real.

Además, dijo ser una persona poco administrada de sus tiempos y quiere hacer más de lo que puede.

Y la describió como una mujer que valora la lealtad y es una persona con muchas dudas, pero cree en el trabajo en equipo.

Finalmente dijo que Ana Bárbara no es celosa y muy intuitiva.