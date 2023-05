Ana Claudia Talancón celebra 43 años con regreso de "Soy tu fan"

A-AA+

Hoy la actriz Ana Claudia Talancón cumple 43 años de edad, siendo una de las imágenes que sigue vigente en la televisión ya que está por estrenar la serie biográfica: "Se llamaba Pedro Infante" y próximamente la tercera temporada de "Soy tu fan".

"Paren, respiren, el mejor regalo de cumpleaños que me pueden dar es simplemente conectar con ustedes mismos y vivir en gratitud", escribió la también productora en una historia de Instagram.

Uno de sus próximos estrenos es la mencionada bioserie, donde interpretará el personaje de María Luisa León, una mujer clave en la vida del famoso actor, pues es quien le ayudó a ser exitoso tanto en el cine, como en la industria musical.

Además, fue la única esposa legítima del intérprete de "Amorcito corazón" y quien lo impulsó para que él pudiera brillar, cuya historia se podrá ver a través de la plataforma de streaming Vix+.

Todavía siguen las grabaciones de esta serie autorizada para la cual Talancón leyó el libro escrito por León "Pedro Infante, en la intimidad conmigo", además de que tomó clases de piano y canto.

Respecto a la tercera temporada de la serie "Soy tu fan", la noticia se dio en septiembre del 2022, justamente una semana antes de que se estrenara la película de esta historia de amor protagonizada por Charly y Nico.

Fue Maya Zapata quien confirmó esta noticia y adelantó que todos los capítulos nuevos ya fueron grabados en secreto durante varios lugares de la Ciudad de México; la tercera temporada empezará donde terminó la película.

Ana Claudia Talancón fue una de las invitadas especiales durante el más reciente programa de Adrián Uribe: "De noche pero sin sueño", que se transmitió el sábado pasado, en donde tuvo una charla con el comediante y mencionó ser muy competitiva.

Ahí consideró que su mejor película que ha hecho está "Arráncame la vida" porque le encantan las historias de época, el poder viajar en el tiempo es de las cosas que más les gustan; hizo siete años para ese casting. Y la que menos le gustó fue "Una llamada perdida", que era de terror, pero dijo que casi no daba miedo.

Compartió que pudo estar en las ceremonias del premio Oscar y en los Globos de Oro cuando la película en el 2002 tuvo una nominación en la categoría de Mejor Película de lengua no inglesa; ahí pudo conocer a uno de sus ídolos: Brad Pitt.

"Me llevaron y fue una experiencia maravillosa, la verdad", dijo Talancón, quien nació el 1 de mayo de 1980 en Cancún, Quintana Roo, dentro de su experiencia están películas como "El amor en los tiempos de cólera", "Ladies´ Night", "Como caído del cielo", entre muchas otras.

Además, ha sido nominada al premio Ariel por su primera película que hizo "El cometa" y por "El crimen del padre Amaro", también recibió nominaciones en los MTV Movie Awards.