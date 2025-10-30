Ana de Armas decide poner fin a su noviazgo con Tom Cruise
La actriz Ana de Armas ha tomado una decisión inesperada respecto a su relación con Tom Cruise.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A principios de octubre se dio a conocer que los actores Ana de Armas y Tom Cruise habían puesto fin a su relación. Ahora, nuevas versiones aseguran que fue la actriz quien decidió terminar el romance.
Una fuente dijo a "US Weekly" que la protagonista de "Ballerina" sintió que todo avanzaba demasiado rápido:
"Las cosas estaban yendo muy rápido y ella empezó a sentirse incómoda con el ritmo."
Pese a ello, la química entre ellos era evidente y mantienen buena relación:
"Verán cómo evolucionan las cosas en el futuro... Tom y Ana han terminado por ahora."
Tras semanas de citas públicas, cenas románticas, vuelos en helicóptero y conciertos, su relación pareció confirmarse cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Vermont, Estados Unidos. Después de eso, no se les volvió a ver juntos.
Según "Daily Mail", ambos decidieron mantener solo un vínculo profesional para "proteger su amistad y el proyecto".
"Como cualquier buena película, todo llega a su fin, y ese fue el caso de Tom y Ana", publicó el medio.
Ana de Armas estuvo casada con Marc Clotet hasta 2013 y después mantuvo relaciones con Ben Affleck y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Cruise, de 63 años, ha estado casado con Nicole Kidman, Mimi Rogers y Katie Holmes.
