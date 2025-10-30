Alejandro Alito Moreno acusa corrupción en gobiernos de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que no se tiene memoria de gobiernos tan ineficientes, corruptos y estúpidos como los de Morena, el presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, afirmó que la situación en México hoy es la peor en décadas, porque "el caos está por los cielos, y la capacidad de solución del gobierno por los suelos".

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el tercer trimestre el PIB se contrajo en 0.3 por ciento, el dirigente priista destacó que la economía no crece, Pemex está quebrado, las empresas extranjeras abandonan el país por falta de garantías y cancelan vuelos comerciales desde México por incumplimiento de acuerdos.

En un video publicado en redes sociales, sostuvo que la indiferencia, la insensibilidad y la torpeza del gobierno federal no tiene límites.

"Morena no puede gobernar. Están destruyendo a México, aniquilando el presente y el futuro de millones de familias que viven en la desesperanza y en la falta de garantías y de oportunidades", indicó.

Al describir el caos, mencionó que la ayuda a los damnificados por las inundaciones no llega; la inseguridad está imparable; la falta de medicinas ha llegado a niveles históricos y hay un caso nuevo de corrupción todos y cada uno de los días.

Además, agregó, han sido asesinados líderes del sector limonero, los cañeros están quebrados, y los ganaderos y productores de maíz cerrando autopistas, porque tienen luchas y causas justas; mientras miles de ciudadanos quedan varados en las carreteras. "Y el gobierno, pasmado, asustado, sin saber qué hacer", aseguró.

Por ello, Alejandro Moreno estableció que "no se puede decir de otra manera: Los narcopolíticos de Morena están destruyendo un país que construimos juntos todos nosotros, que lo construyó el PRI con ustedes".

En ese marco, dijo que en Morena se quieren perpetuar y mantener en el poder a base de mentiras y de seguir endeudando a México, con más impuestos que prometieron no subir. "Por eso son hipócritas, cínicos y mentirosos estos corruptos de Morena", expresó.

El dirigente nacional del tricolor subrayó que el gobierno de Morena es un desastre "y en el PRI no lo vamos a permitir, porque el PRI está contigo, porque tú sabes que con los gobiernos priistas estábamos mejor".

Se comprometió a que, desde el PRI, "seguiremos alzando la voz ante el país y ante el mundo, para denunciar su capricho de instaurar una narcodictadura terrorista y comunista en México. Eso jamás lo vamos a permitir. Las y los mexicanos estamos de pie, y los priistas estamos contigo".