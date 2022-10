Ana de Armas habla sobre su decisión de interpretar a Marilyn Monroe

A-AA+

"Blonde" es sin dudas una de las películas más controversiales y exitosas del año. La misma se estrenó hace un par de días en la plataforma de Netflix y varias personas se han pronunciado en contra de ella por presentar escenas muy provocativas y metafóricas.

"Blonde" contó con el protagónico de la actriz cubana Ana de Armas, quien estuvo acompañada de Adrien Brody, Sara Paxton, Bobby Cannavale, entre muchos más. La película estuvo dirigida por Andre Domink y se basó en la novela homónima de Joyce Carol Oates.

¿Qué críticas recibió Ana de Armas por su trabajo en "Blonde"?

Si bien la película "Blonde" recibió diversas críticas, la actuación de Ana de Armas fue definida por muchas personas como "perfecta". El maquillaje y el vestuario son impecables, y la cubana pudo captar la esencia de Marilyn Monroe. "Blonde" busca mostrar todas las sombras y luces en la carrera de la actriz de Hollywood.

Sin embargo algunos críticos y fanáticos de Marilyn Monroe aseguran que "Blonde" es un "insulto a la figura de la actriz" y algunas personas no comprenden por qué Ana de Armas aceptó este papel, y la cubana realizó una respuesta contundente.

¿Qué dijo Ana de Armas?

"No me sentí explotada porque yo tenía el control... Yo tomé la decisión. Sabía qué película estaba haciendo. Confiaba en mi director. Me sentía en un entorno seguro. Tuvimos cientos de conversaciones sobre esas escenas. Todos teníamos un profundo respeto por la película que estábamos haciendo y, en ese sentido no tenía miedo", expresó Ana de Armas.

"La gente lo pasa peor viendo esas escenas que yo rodándolas, porque sabía lo que estaba haciendo y me sentí muy protegida y segura", dijo Ana de Armas cuando le consultaron por las escenas donde Marilyn Monroe sufre ataques de nervios y de pánico.