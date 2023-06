Ana Paula Ordorica anuncia su salida de Televisa tras 19 años

A-AA+

La periodista Ana Paula Ordorica anunció la mañana de este viernes su salida de Televisa, luego de 19 años trabajando para la empresa.

Por medio de Twitter, la columnista de EL UNIVERSAL compartió un mensaje donde agradeció a los televidentes.

"Queridos amigos y seguidores, tras 19 años trabajando como periodista y conductora de noticias para Televisa, he tomado la decisión de seguir mi carrera enfocada en otros proyectos. Agradezco a la empresa las oportunidades que tuve en sus pantallas desde el primer noticiero al que entré, en 2004, hasta la conducción de A Las Tres, en Foro TV.

Aunado a ello, dio las gracias a los directivos de la empresa. "Gracias a Emilio Azcárraga; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia por la confianza. Gracias a los talentosos equipos de producción que han hecho de las historias, coberturas e información, una realidad que llega hasta todos los televidentes".

Finalmente, detalló que continuará con otros proyectos, así como tener "otro proyecto en el horno". "Mi mayor agradecimiento es para quienes han seguido mi trabajo a lo largo de todo este tiempo, que continuará en los proyectos que ya venía desarrollando: mi podcast "Broojula" y mi columna en EL UNIVERSAL. Además, tengo otro proyecto en el horno que espero poderles presentar en un futuro no muy lejano".

¿Quién es Ana Paula Ordorica?

La periodista mexicana Ana Paula Ordorica es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Era la titular del programa 'A las Tres' que se transmite por la señal de Foro TV, en Televisa. Asimismo, publica su columna "Broojula" en el periódico EL UNIVERSAL; la cual trata temas de política nacional e internacional.

En "Broojula", un podcast que se publica en las principales plataformas para este contenido (Spotify; Apple Podcasts; SoundCloud; etc), la periodista resume y analiza las noticias del día de México y otros países de lunes a viernes en menos de 20 minutos.

En tanto, es autora del libro "2012: Los Dos Punteros. Dos Conversaciones" (2012) y coordinadora de "Uno+Uno: 32 Líderes Sumando por México" (2011).