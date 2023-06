Anahí comparte doloroso chequeo médico

A-AA+

Anahí desea recuperarse del incidente que le ocasionó la perforación en uno de sus tímpanos, la cantante confesó que nunca había sentido tal dolor que hasta le provocó el llanto, así lo compartió antier, cuando contó que tuvo que salir corriendo al hospital tras sufrir un accidente con los audífonos que le estaban confeccionando especialmente y que utilizará en la gira con RBD.

La cantante Anahí contó que mientras le estaban haciendo el molde para los in ears (audífonos), el material se rompió y tuvieron que jalarlo hasta sacarlo; el resultado fue una perforación en el tímpano que la mantiene sin poder escuchar.

"Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro", escribió en la publicación, donde comentó que "así como se ve en la foto, así duele, creo que nunca había llorado de un dolor así", relató.

Aunque los fans de RBD están preocupados por la salud de la cantante y que si por lo ocurrido podrá estar presente en el arranque de la gira, Christian Chávez asegura que él espera que se recupere muy pronto y que pueda regresar a los ensayos y por supuesto a la gira que arranca el 25 de agosto.

La cantante ha estado acompañada de su esposo, el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, quien suspendió sus actividades políticas de esta semana para poder acompañar a su esposa en sus chequeos médicos.

Doctor explica el estado del oído de Anahí

Anahí está confiada en que pronto esté recuperada del tímpano perforado, así lo ha dejado saber en sus redes, donde compartió un video en el que aparece en un chequeo médico que al parecer fue muy doloroso: "No sé ni qué decir, sólo espero que no el pase a nadie más esto", escribió.

El doctor de la cantante explicó lo delicado que es manipular el oído sin el instrumental necesario, algo que le pasó a la también actriz; el especialista dijo que, al tratar de hacer los moldes de sus audífonos, seguramente utilizaron mucha presión y levantaron parte de la piel y que quedó parte del material atrapado dentro del oído.

Anahí en su chequeo médico tras sufrir accidente en un oído.

"El oído nunca hay que manipularlo si no se tiene la experiencia; al intentar manipularlo y al intentar sacar el material sin los instrumentos adecuados lesionaron de manera importante la piel del conducto y se ocasionó una perforación en la membrana timpánica; sí está muy lastimada toda la piel del conducto, eso crea inflamación a nivel del conductor y eso está en carne viva", comentó.

Con voz entrecortada y recostada en la camilla, Anahí se echó porras y externó su deseo para poder estar presente en la esperada gira de RBD.